Jopa, ki jo je nosil Kurt Cobain, gre na dražbo - z madeži vred #video #foto

Pred štirimi leti je imela dražba, ki jo je priredila dražbena hiša Julien's Auctions, nepričakovano uspešnico. Jopa Kurta Cobaina iz kultne grunge skupine Nirvana, ki jo je nosil na prav tako kultnem akustičnem koncertu MTV Unplugged, je s končnim izkupičkom močno presegla pričakovanja. Poslovnež, ki je želel ostati anonimen, je zanjo odštel več kot 120 tisoč evrov.

Foto: Julien's Auctions "Jopa je iz mešanice akrila, moherja in lycre, manjka ji en od petih gumbov, pri levem žepu ima luknjo od cigaretnega ogorka, na žepih je umazana," je opis kosa, ki se je zdaj znova znašel na dražbi. Lastnik jope se je po štirih letih odločil, da jo proda, in ocenjuje, da bo na dražbi, ki jo Julien's Auctions prireja 25. oktobra, zanjo iztržil vsaj 250 tisoč evrov.

"Zelo pomembno je, da je nikoli ne operemo," je o jopi za revijo Rolling Stone povedal vodja dražbene hiše Darren Julien, "na njej so še vedno vsi madeži in celo luknje od cigaretnih ogorkov."

Koncert MTV Unplugged, ki so ga Cobain, Dave Grohl in Kris Novoselic odigrali in posneli 18. novembra 1993 v New Yorku, velja za eno najbolj legendarnih predstav v tej MTV-jevi seriji koncertov. Je tudi eden zadnjih TV-posnetkov Cobaina, ki si je pet mesecev pozneje vzel življenje.

Na koncertu so se za razliko od drugih nastopajočih v tej seriji odločili za preigravanje svojih manj znanih skladb in priredb, edine velike uspešnice, ki so jih odigrali, so bile Come as You Are, Polly in All Apologies. Posnetek koncerta je leto pozneje izšel kot album MTV Unplugged in New York, ki se je prodal v več kot petih milijonih izvodih in na podelitvi grammyjev leta 1996 dobil nagrado za najboljši alternativno glasbeno izvedbo.

