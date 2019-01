Nirvana nad Marca Jacobsa zaradi kopiranja kultnega logotipa

Kurt Cobain je leta 1991 narisal prepoznaven logotip smeška, ki ga skupina Nirvana za promocijo svoje glasbe uporablja že vse od leta 1992. A novembra 2018 je hiša Marc Jacobs izdala linijo Redux Grunge Collection, ki vključuje prav ta Kurtov logotip.

A to še ni vse. Pri Marc Jacobsu niso posnemali le logotipa, temveč je celotno kolekcijo navdihnila Nirvana: za oglaševanje so uporabili besedilo ene od njihovih pesmi, pri čemer sam Marc Jacobs nosi majico s smeškom, ob tem pa se izpišejo besede Come As You Are, kar je naslov Nirvanine pesmi iz leta 1991.

Kurt Cobain je logotip oblikoval leta 1991. Foto: Reuters

Nirvana: Znamka Marc Jacobs je goljufiva

Ob tem so se že oglasili zastopniki Nirvane in znamko Marc Jacobs označili za "zatiralsko, goljufivo in zlobno". Trdijo, da jim je takšno kopiranje povzročilo nepopravljivo škodo, saj so s tem slabo vplivali na Nirvanino zapuščino zaradi prodaje svojih kosov.

Od priznane modne hiše bodo zato s pomočjo kalifornijskega sodišča zahtevali povračilo denarne škode.

