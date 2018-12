To so najbolje oblečene zvezdnice leta 2018 #foto

Meghan Markle

Pri Harper's Bazaar pravijo, da je bilo leto 2018 brez dvoma leto Meghan Markle. Iz hollywoodske zvezdnice se je preobrazila v članico najbolj priljubljene kraljeve družine, zaradi česar je morala v samo nekaj mesecih spremeniti svoj življenjski slog in garderobo.

Modna izbira ji gre odlično od rok, so si enotni modni poznavalci, javnost pa je po Kate Middleton dobila še en kraljevi navdih, po katerem se lahko zgledujejo. Meghan prisega na klasične, izčiščene kose prilegajočih se krojev, predvsem pa si upa kdaj prekršiti tudi protokol.

Priyanka Chopra

Letošnje leto je za modno svežino skrbela tudi ameriško-indijska igralka Priyanka Chopra, ki je konec leta poskrbela za dih jemajoč vrhunec: ne eno, temveč dve poroki. Izbrancu Nicku Jonasu je zvestobo namreč obljubila v tradicionalni opravi, značilni za zahodni svet, ter tradicionalni indijski.

Še prej pa je blestela na gala prireditvi Met Gala in na poroki svoje prijateljice Meghan Markle.

Amal Clooney

Žena Georgea Clooneyja, Amal Clooney, je modna ikona že od vsega začetka pojavljanja v javnosti. Podobno kot Meghanin tudi njen stil odlikujejo klasični in brezčasni kosi, zaradi česar je vsakič videti zelo urejena.

Tudi ona je tako kot Priyanka navdušila na Met Gala in poroki Meghan Markle in princa Harryja, ko je nosila živo rumeno obleko klasičnega kroja. Klobuček, zlati salonarji in detajl na zadnjem delu obleke so Amal naredili še bolj čudovito.

Michelle Obama

Tudi nekdanja prva dama Michelle Obama je po izboru Harper's Bazaarja med najbolje oblečenimi zvezdnicami tega leta. Vedno je veljala za izjemno lepo oblečeno znano osebnost, kar pa bolje prihaja do izraza, odkar je naziv prve dame predala Melaniji Trump.

Gospa Obama vidno uživa v modi in se ne boji poskusiti česa novega, četudi so to bleščeči škornji nad koleni, ki ukradejo vso pozornost. Trenutno je na turneji, na kateri predstavlja svojo biografijo Becoming, ki je trenutno ena od najbolje prodajanih knjig na svetu.

Melania Trump

Čeprav jo mnogokrat kritizirajo zaradi modne izbire, je Melania Trump nedvomno ena od najbolje oblečenih zvezdnic. Vidi se, da ima kot nekdanja manekenka odličen okus za modo in smernice, skoraj vse pa ji zavidljivo dobro pristoji.

Navdušuje že, odkar je januarja 2017 začela vlogo ameriške prve dame, ko je moža pri predsedniški prisegi spremljala v svetlo modrem kostimu v slogu Jackie Kennedy, v tej smeri pa nadaljuje že skoraj dve leti. Nazadnje je na primer osupnila v snežno beli svetleči obleki znamke Céline, s katero je pokazala, da ima še vedno zavidanja vredno postavo.

