Odmevne zvezdniške ločitve letošnjega leta #video

Preteklo leto je bilo slovenskim zvezdnikom v ljubezni kar naklonjeno. Izstopata le ločitev poslanca Matjaža Nemca in manekenke Iryne Osypenko ter razhod Tomija Megliča in Tare Zupančič. V Hollywoodu so se tudi letos ločili številni pari.

Paris Hilton je na spisek propadlih zvez letos dodala še eno. 10 mesecev po tem, ko ji je v objemu snežnih bregov nadel zaročni prstan za 2 milijona dolarjev, je z njim v slovo pomahala Chrisu Zylki.

"Mislila sem, da bo to moj srečen konec, a sem sčasoma spoznala, da ni bila prava odločitev," je dejala Hiltonova.

Zvezdnik se je z igralko Grace Hightower želel raziti že leta 1999. Foto: Getty Images

Kratek rok zveze Hiltonove ni posebno presenetil, veliko bolj pa je javnost šokirala novica, da se po dvajsetih letih zakona ločuje Robert de Niro. Zanimivo je, da se je zvezdnik z igralko Grace Hightower želel raziti že leta 1999, a se to do letos ni zgodilo.

Z nenadnim razhodom sta po devetih letih zakona presenetila tudi Channing in Jenna Tatum, leto več sta skupaj zdržala raper P. Diddy in njegova 17 let mlajša pevka Cassie, žalostno pa se je izšlo tudi za Jennifer Aniston, ki očitno nikakor ne more najti sreče v ljubezni.

Žalostno se je izšlo tudi za Jennifer Aniston, ki očitno nikakor ne more najti sreče v ljubezni. Foto: Reuters

"Hvala, naslednji. Prekleto sem hvaležna svojemu bivšemu," poje Ariana Grande v svoji pesmi. Foto: Getty Images

Ko se je Ariana Grande maja po dveh letih razšla z Macom Millerjem, je ta štiri mesece pozneje storil samomor. Ko je Ariana letos tik po zaroki zvezo končala še s Petom Donaldsonom, se je zgodila podobna zgodba - komik je na tviterju zapisal, da ne želi več živeti na tem svetu. Ariana si je vzela kratek premor, nato pa se v velikem slogu vrnila na glasbeno sceno - s sporočilom za vse svoje bivše. "Hvala, naslednji. Prekleto sem hvaležna svojemu bivšemu," poje v svoji pesmi.

Pestro je bilo tudi v klanu Kardashian. Medtem, ko je Khloe svojemu košarkarju oprostila varanje, pa je Kourtney 14 let mlajšega ljubimca zaradi domnevnega varanja nagnala iz svoje osem milijonske vile. "Nihče me ne zanima, želim si samo skrbeti za svoje otroke," je dejala ob tem.

"Nihče me ne zanima, želim si samo skrbeti za svoje otroke," je dejala Kourtney Kardashian. Foto: Getty Images