Tukaj boste našli pestro ponudbo izdelkov za šolo na enem mestu, in to po ugodnih cenah

Čeprav nas od konca počitnic loči še mesec dni, starši šoloobveznih otrok z enim očesom že pogledujemo proti novemu šolskemu letu. Za vedno več družin nakup šolskih potrebščin pomeni veliko finančno breme, saj strošek za enega otroka lahko znaša tudi 250 evrov in več. Zato je dobro preveriti, kje kupovati poceni. Šolarjem bo veliko pomenilo, če si bodo lahko šolske potrebščine izbrali sami. Njihov nakup naj bo zato prav poseben dogodek, zanj pa si vzemite čas. V Kopiji novi boste našli pestro ponudbo izdelkov za šolo na enem mestu, in to po zelo ugodnih cenah.

Nakupovanje delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je za marsikoga neprijetna naloga, zlasti če je proračun omejen ali pa nakupujete za več otrok. Poleg tega je kupovanje delovnih zvezkov in šolskih potrebščin v knjigarnah izjemno zamudno in stresno. Da bi vam stvari olajšali, so se pri Kopiji novi povezali in uskladili z osnovnimi in srednjimi šolami po Sloveniji ter pripravili popolne sezname za vsako šolo posebej. Od nakupa vas torej ločita le klik na njihovo spletno stran in izbira ustreznega paketa. Pohitite z nakupom in si prihranite marsikatero nepotrebno skrb.

Ne odlašajte z nakupom delovnih zvezkov in šolskih potrebščin

Za starše šoloobveznih otrok poletje poleg skrbi glede varstva otrok, ko bodo oni v službi, prinaša še eno skrb – nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Najbolj vestni to storijo že julija ali v začetku avgusta. Ste med njimi?

Najbolje je, da nakupite vse delovne zvezke in šolske potrebščine naenkrat in se tako izognete morebitnim dodatnim stroškom ter času in energiji, porabljenima za to. Slovenske šole ob koncu šolskega leta sestavijo podroben seznam delovnih zvezkov in pripomočkov, ki jih bodo otroci potrebovali v novem šolskem letu.

Popolna ponudba delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki temelji na seznamu posamezne šole

Številni starši se spopadajo s težavami pri iskanju pravih delovnih zvezkov in šolskih potrebščin ter se sprašujejo, kje najti strokovno pomoč in zanesljivo storitev. Pri podjetju Kopija nova imajo delovne zvezke in šolske potrebščine za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji. Delovne zvezke in šolske potrebščine za novo šolsko leto so uredili po seznamih, usklajenih s šolami, pri čemer omogočajo preprost in dostopen nakup prek spleta.

S preprostim naročilom na njihovi spletni strani po popolnem seznamu, usklajenem z vašo šolo, lahko vse, kar potrebujete za novo šolsko leto, naročite v pičlih nekaj minutah. Preprosto poiščete seznam svoje šole in naročite. Tako lahko prihranite čas in denar, saj vam ni treba obiskovati različnih trgovin in iskati posameznih izdelkov. Vse je na enem mestu, pripravljeno za vas. Vaš paket bodo dostavili do 20. avgusta, tako da se lahko med počitnicami brezskrbno sprostite in uživate.

Vse za šolo v paketu vsebuje vse, kar potrebujete za novo šolsko leto. Ponujajo več kot 3.200 delovnih zvezkov in učbenikov vseh založnikov ter več kot dva tisoč šolskih potrebščin priznanih blagovnih znamk, kar pomeni, da boste lahko brez težav našli vse za uspešen začetek novega šolskega leta. Nakup za novo šolsko leto še nikoli ni bil tako preprost!

Zakaj nakup paketa Vse za šolo? popoln seznam, usklajen z vašo šolo,

vsi delovni zvezki za OŠ in SŠ v Sloveniji,

izbrana ponudba šolskih potrebščin,

možnost plačila na obroke,

brezplačna poštnina za en paket. Poleg tega vam ob nakupu delovnih zvezkov in ovitkov delovne zvezke ovijejo brezplačno. Ob naročilu za dva otroka hkrati je ena poštnina brezplačna, ob naročilu za tri ali več otrok pa vam za vse poštnino podarijo. Priznajte, da se sliši dobro kot počitnice!

Pravi zaveznik pri pripravi na novo šolsko leto

Pri podjetju Kopija nova so specializirani za storitev, ki temelji na kakovosti, dostopnosti in zanesljivosti. Na njihovi spletni strani boste našli popolno ponudbo delovnih zvezkov in učbenikov vseh založnikov in kakovostne šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk. Do zdaj so pripravili kar 109.903 sezname delovnih zvezkov in šolskih potrebščin in dostavili 783.147 paketov po seznamih šol. S svojo izkušenostjo in znanjem je v 27 letih Kopija nova postala zaupanja vreden vir za starše in učence.

Podjetje Kopija nova z dobrodelno šolsko akcijo, ki poteka že tretje leto zapored, zbira donacije za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Zbrana sredstva so namenjena zagotavljanju brezskrbnega vstopa v novo šolsko leto za otroke, katerih starši si tega ne morejo privoščiti. Razdelitev zbranih sredstev je izvedena v sodelovanju s socialnimi službami šol in skladno s pravilnikom o izvedbi šolske akcije, ki ga najdete na njihovi spletni strani. V preteklih dveh letih so 296 otrok iz 161 šol oskrbeli z brezplačnimi delovnimi zvezki in šolskimi potrebščinami za novo šolsko leto.

