Hrvaški mediji o Niki Zorjan: Privlačna Slovenka zažiga po vsej Hrvaški #video

Nad našo pevko Niko Zorjan so se začeli navduševati tudi Hrvati, ki so simpatični Prekmurki namenili ves članek o tem, zakaj jo morajo spoznati tudi na Hrvaškem.

Nika Zorjan je z duom BQL in pevcem Isaacom Palmo posnela hrvaško različico uspešnice Vroče, ki so jo v slovenščini v družbi zvezd šova Slovenija ima talent izdali lani poleti.

Pesem Vruće je YouTube začela osvajati šele včeraj, a je že zbrala več kot 86 tisoč ogledov. Ker je tako priljubljena, je Nika z Rokom, Anejem in Isaacom pritegnila pozornost medijev. "Pesem je komaj objavljena, a že vsi govorijo o privlačni pevki Niki in njeni barvi las", so zapisali na 24sata.

Vruće za hrvaško občinstvo:

"Nika je v Sloveniji res velika zvezda"

Spletna stran je večji del članka namenila Niki, njeni pevski karieri in prepoznavnemu stilu, s katerim jih je očitno res očarala. Zapisali so, da se Nika že od nekdaj ukvarja z glasbo, da je pravzaprav pela, še preden je prvič spregovorila. Prvi nastop je imela že pri dveh letih in pol in vse odtlej si ne predstavlja, da bi počela kaj drugega.

"Nika je v Sloveniji res velika zvezda," so dodali, pri čemer niso pozabili omeniti, da se je večkrat potegovala za zmago na Emi, zdaj pa je ta ne zanima več toliko. Trenutno se namreč pripravlja na pestro poletje, ko bo pesem Vruće predstavljala na številnih hrvaških koncertih in festivalih, med drugim tudi na slavnem CMC Festivalu Vodice, kjer vsako leto nastopajo največja imena v svetu glasbe.

"Mislim, da bo hrvaško občinstvo zelo dobro sprejelo to pesem. V Sloveniji je velik hit, saj je zelo pozitivna, vesela in poletna, zato sem navdušena, da smo posneli še hrvaško različico," je še povedala za hrvaški medij.

Lani je bil pravi trenutek za Vroče

Pesem Vroče je nastala lani poleti pod okriljem glasbenega producenta Raaya, ki ima poleg Nike in BQL pod okriljem še Maraayo, Luko Basija, Manco Špik, Klaro Jazbec in Ulo Ložar, sodeluje pa tudi z Alyo, Heleno Blagne in Lino Kuduzović.

Vroče za slovensko občinstvo:

Raay nam je v decembrskem intervjuju razkril, da je hit Vroče nastal čisto spontano: "To je ta reggaeton in zanj je bil pravi trenutek - poletje, pa še kombinacija vseh talentov. Še sami nismo vedeli, kako združiti, da ne bo zvenelo kot neki zborček."

Ob tem je razložil, da je pri snemanju pesmi, za katero lahko že vnaprej predvidiš, da bo hit, pomembno, da izvajalec stoji za njo. "Da ga ne dela le zato, ker se dobro sliši. Hočem, da uživa in da tudi sicer posluša tako glasbo, saj je le tako pesem lahko kredibilna."