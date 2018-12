Raay: Da Slovenija ne more zmagati na Evroviziji, je neumnost #intervju

Aleš Vovk - Raay in njegova žena Marjetka sta tista, ki v Sloveniji znata prepoznati talent in iz njega narediti zvezdo. Zdaj skrbita za najbolj iskane izvajalce pri nas: Niko Zorjan, duo BQL in Luko Basija. Vsi, vključno z njunim lastnim duom Maraaya, so redno prisotni na slovenskih glasbenih lestvicah, nemalokrat pa zasedajo prvih pet mest.

Za Raaya se je vse začelo s prvo skupino, ki je nastala pred TV-ekrani, priljubljenimi Bepop, nadaljevalo pa z drugo, sicer kratkotrajno, Unique. V iskanju talentov se je v teh letih dobro izuril, a pravi, da mu pri tem vseeno pomaga žilica. Naslednji projekt, v katerem jo bo preizkušal, je Volkswagen Špila, natečaj narodno-zabavne glasbe, namenjen narodno-zabavnim ansamblom, ki se hočejo zavihteti med najboljše na sceni.

Foto: Neo Visuals Kjer koli v Sloveniji se iščejo talenti, ste zraven vi ali vaša žena Marjetka. Po čem prepoznate talent in potencial dobrega pevca?

Skozi leta je to postalo moja profesija, pa tudi ljubezen do tega - iskati neke nove talente, pa ne nujno nove talente, tudi nova znanja, ki so nekaterim že lokalno znana, a jih je treba malo dvigniti na nacionalno raven. Neka nova izkušnja je zame zdaj Volkswagen Špila, ker sem se, potem ko sem bil na začetku povezan z ljudskim narodno-zabavnim slogom, umaknil v bolj urbane vode.

Čeprav se znam prilagoditi in razumem vsak trg, znam pogledati, kaj določen trg potrebuje. Na narodno-zabavnem trgu seveda ne bom iskal istih stvari kot na Pesmi Evrovizije ali če bi iskal neko najstniško zasedbo. Tak bum, kot so ga naredili Modrijani ali Dejan Vunjak, manjka. Predvsem ansamblov, ki podajajo neko energijo, s preprostimi melodičnimi pesmimi, a da niso umetno drugačne, a hkrati preveč povprečne. Torej nekaj preprostega, kar se bo igralo na veselicah.

Imate žilico za iskanje takšnih talentov ali ste se skozi leta že tako izurili?

Mislim, da sem se izuril, a zagotovo gre tudi za žilico, saj je bila že na začetku, ko sem delal z Bepopi. Že takrat, pri 19 letih, sem imel nek občutek. Mogoče sem se takrat tega priučil in sem se navadil delati z novimi talenti. Vsekakor pomaga nenehno pogovarjanje tudi z Marjetko in našo celotno ekipo. Veliko sem se naučil, da znam tudi malce drugače pogledati in poiskati tisto pravo.

Z Bepopi?

Skupaj smo posneli drugi in božični album, delal pa sem tudi z Unique. Unique je bil porodni projekt z založbo Menart. Bepop, Unique in Peter Januš ... vsi ti idoli, ki so bili takrat na sceni. Te tri zgodbe so bile v dveh letih kar intenzivne.

Za koliko talentov skrbite zdaj?

Moja produkcijska hiša Raay Music ima pod okriljem Maraayo, BQL, Niko Zorjan, Luko Basija, Manco Špik, Klaro Jazbec, Ulo Ložar, dogovarjamo se še z dvema. Glasbeno sodelujemo tudi z Alyo, Heleno Blagne in Lino Kuduzović.

Poleg dobre žilice za talente imate odličen posluh tudi za hite. Zadnjega ste iz rokava stresli poleti, z Vroče.

Ja, to je bil velik hit poletja, pa še Luna od Nike Zorjan. Med trendovskimi je bil na prvem mestu Vroče, na drugem pa Istrijanko Ružo Moja od Luke Basija. Naša ekipa med top pet najbolj trendovskih videov zaseda prvo, drugo in peto mesto, na katerem je spet Luka z Lano Jurčević. Na eni strani smo na radiih, z Vroče in Luna, po drugi strani pa med ljudmi z Luko Basijem.

Obstaja kakšen recept, kako narediti hit, ki bo preverjeno zažgal pri ljudeh?

Obstaja, ja. Ko delaš za ljudi, moraš imeti v glavi, kaj bi lahko peli, no, seveda mora biti tudi tebi všeč. Jaz imam to srečo, da obožujem tudi totalno drugačen slog, kot ga mogoče slišiš na radiu. Še vedno obožujem pesmi, ki se vrtijo na zabavah. A dobre, da stojijo.

Mi je pa zelo pomembno, da ko delaš nek hit, izvajalec stoji za njim, in ne da ga dela le zato, ker se dobro sliši. Hočem, da uživa in da tudi sicer posluša tako glasbo, saj le tako lahko pesem izpade kredibilna.

Vroče ima res tisti ritem, ki hočeš nočeš gre v uho.

To je ta reggaeton in zanj je bil pravi trenutek - poletje, pa še kombinacija vseh talentov. Še sami nismo vedeli, kako združiti, da ne bo zvenelo kot nek zborček.

V videospotu se dobro vidi, koliko pevcev ste razvili in jim pomagali v karieri.

Ja, vidi se, koliko mladih imen imamo in kako jih lahko poveže neka dobra energija.

Foto: Neo Visuals Kaj mora glasbenik imeti, poleg petja, da vas pritegne?

Ni pravila, kaj mora imeti. Zelo različno. Če se navežem na projekt Volkswagen Špila - pri nekem ansamblu me lahko pritegne čisto druga energija kot pri naslednjem. Jaz temu rečem x-faktor, ki ga ima nek projekt, oziroma neka zasedba ali pevec, in to se lahko zelo razlikuje.

Vedno pride pri iskanju talentov do izraza ljubezen do tega, kar ustvarjaš. To vedno najbolj izstopa, tudi če gre včasih kaj narobe. Jaz sem vedno pripravljen to spregledati in iti za ljubeznijo.

Kako potem poteka nadaljnjo sodelovanje, ko jih že odkrijete? Denimo z BQL, Niko Zorjan?

Zelo različno. Soustvarjajo glasbo, Nika je svojo zadnjo božično pesem napisala sama, jo posnela, jaz sem na koncu samo potrdil. Tudi BQL sta sama zapeljala svojo zadnjo pesem Peru. Zelo veliko prispevajo sami k temu, kar si želijo ustvarjati, mi jih potem usmerjamo in se pogovarjamo.

Kdo ima zdaj največ koncertov in nastopov?

Luka Basi, BQL in Nika. Luka Basi vsak vikend napolni prizorišča kamor koli pride, duet BQL zdaj zelo veliko nastopa v šolah, Nika je gostja na raznih koncertih ... December je zanje najbolj zaposlen. Midva z Marjetko pa poskušava malo omejiti in že zaradi otrok nočeva imeti zasedenega vsakega vikenda.

BQL Foto: Mediaspeed

Sta BQL spet prinesla nazaj trend najstniških idolov? Se mi zdi, da je bilo vmes neko zatišje.

Jaz mislim, da bi slovenski najstniki vedno noreli za našimi glasbeniki, le da neko obdobje ni bilo prave skupine. Ko se ti zgodi neka uspešnica, se prebiješ še do te publike. BQL sta v osnovi začela z resno publiko, potem se je pa zgodila Ema.

Uspeh na festivalu, kot je Ema, ti vedno prinese mlado publiko. Torej, ni stvar v tem, da si narejen za mlado publiko, lep primer je bila Tinkara Kovač, ki je na Emi predstavila hit. Potem je imela veliko mladih oboževalcev pod odrom. Leto potem, ko sva z Marjetko nastopila na Evroviziji, isto. Pod odrom ogromno mladine.

Pri BQL se je sploh poklopilo zato, ker sta tudi onadva mlada, čeprav daleč od tega, da sta samo najstniški bend. Poslušajo ju tudi starejši, čeprav ne ravno v prvih vrstah.

Ker če primerjam njuno glasbo z najstniškimi idoli izpred 15 let, je vseeno bolj zrela in mainstream, poslušajo jo različne generacije, le najstniki so najglasnejši, dobili so tudi svoja vzornika, to pa vsekakor.

Ko ste ravno omenili Emo - boste poslali koga na naslednjo?

Od naših varovancev ne, morda bom sodeloval kot avtor. Bomo videli, kako se bo izšlo.

V kakšnih odnosih ste zdaj z Emo in RTV-jem?

V super odnosih. Saj jaz z Emo in RTV-jem nikoli nisem imel slabih odnosov, le splet okoliščin, žirij, glasovalnega sistema in trenutka se poklopi ali pa ne. Še vedno mislim, da je Ema projekt, v katerem lahko veliko glasbe pride v ospredje, o tem nikoli ni bilo dvoma.

Ravno pred kratkim nam je Raiven povedala, da Ema, ne glede na glasbo, ki jo igraš, vsakemu glasbeniku da zelo veliko.

Ogromno, res veliko. Poleg tega se pa sam odločiš, katero javnost boš osvajal.

Mislite, da bi Slovenija kdaj lahko zmagala na Eurosongu?

Ja, z lahkoto. Če je zmagala Portugalska, lahko tudi Slovenija. Politika lahko pomaga pri promociji, a da Slovenija zaradi tega ne more zmagati, je neumnost.

Kakšnega izvajalca bi morali poslati, da bi nam prinesel zmago?

Kot sem že rekel za Volkswagen Špilo - ne veš, kaj bo pritegnilo. Nekaj se pač poklopi, se sestavi skupaj. Ni recepta, ker je pred dvema letoma zmagal pevec z izjemno čutnostjo in zelo zahtevno pesmijo, naslednje leto pa ... pevka, ki je na odru naredila cirkus. No, je recept. Ampak vedno nekaj, kar pritegne. Pritegneš pa lahko na 101 način. Lahko z milostjo, lahko s šovom, ampak, če česa ni na Eurosongu, so to politika in medsosedski odnosi. Čeprav je to zelo prikladno za neuspeh.

Foto: Neo Visuals

Kakšna sem vam zdi glasbena scena v Sloveniji zdaj, je dovolj koncertov?

Se mi zdi, da raste. Pop scena zdaj bazira precej na nostalgiji, starejši bendi polnijo koncerte, kar mi je všeč. V zadnjih dveh, treh letih je bilo veliko tega: Big Foot Mama, Dan D, Siddharta, Gušti, Hamo. Ostajajo pri stari zapuščini, na njej gradijo, in to se mi zdi dobro.

Po drugi strani dobivajo priložnosti tudi mladi izvajalci, kar dokazujejo BQL in Nika Zorjan, ki imajo stalno nastope. Tudi zabavna scena je začela spet lepo rasti. Pri narodno-zabavni ni bilo nič novega v zadnjih letih, zato je mogoče čas, da z Volkswagen Špilo tudi tu nekaj premaknemo.

Se vam zdi, da so v Sloveniji kakšne omejitve pri iskanju talentov?

Težko rečem, saj jih v drugih državah še nisem iskal. Se mi pa zdi, da je v Sloveniji laže talentom priti do nas. Čeprav moram reči, da so talenti zelo leni, niso tako pogumni, da bi množično pošiljali svoje predstavitve in prošnje.

In potem me tudi ne čudi, da jih toliko govori, da se pri nas ne da uspeti, saj se mi zdi, da nič ne naredijo za to. Ne rečem, da jaz odpišem ravno vsakemu, ampak glede na to, da smo zelo dostopni, in na to, koliko ljudi se prijavlja na šove iskanja talentov, je veliko premalo lastnega angažmaja.

Za primer lahko povem, da sem BQL in Luko Basija našel tako, da sem jih jaz kontaktiral. Pa bi moralo biti obratno.

So preveč skromni?

Ne vem! Sklepali so, da ne bom odpisal in mi ne bi niti pisali. Zanimivo, ne? Ko sem jaz našel svojo priložnost, sem jaz pisal na založbo. Ker mi niso takoj odpisali, sem jih klical. In to je bilo to, prvi poskus. Jaz nisem pošiljal na sto založb, poslal sem na največjo, in s takratnim direktorjem smo še zdaj kolegi. To je bil prvi poskus, da sem poslal predstavitev, želje, opis ... šel na sestanek in to je to.

Če si pripravljen delati in žrtvovati ter ne greš v osnovi samo za denarjem, ni tako težko, kot se zdi. Če je nekaj dobro, 70-odstotkov pregledamo, poslušamo, če je kaj vredno posluha, če je pristop pravi, bomo sigurno navezali stik.

Kot pravite, je to v Sloveniji veliko laže kot v tujini?

Ja, preverjeno. Sem poskušal sam priti do nekih stvari, in je zelo težko. Zato si velikokrat rečem, kako mladi glasbeniki ne izkoriščajo slovenske majhnosti.

Foto: Neo Visuals Ste opazili, da si zdaj mlajši niti ne želijo tako množično postati glasbeniki kot nekoč, ampak bolj vlogerji in blogerji?

Ja, to je zanimiv pojav. Za vloganje ne potrebuješ nekega talenta, si pač vloger, "influencer". Nisem največji fan in mislim, da bo kmalu konec, ker je preveč tega. Všeč mi je neodvisnost, če si denimo glasbenik, da lahko sam komuniciraš s svojo publiko, neodvisno od medijev.

A vloganje je šlo predaleč. Eno je, če imaš res nekaj za povedati, če boš pa tako prišel do samozavesti, da boš delil svoje življenje, poleg tega nimaš pametnega koncepta … na to imam pa zanimive poglede. Me preseneča, da ljudje s tem izpostavljajo tudi svoje otroke. Ne zavedajo se, da bodo ti otroci odrasti in da jim mogoče ne bo vseeno.

Sta vajina otroka že pokazala kakšno glasbeno usmerjenost?

Starejši Vid igra kitaro, mlajši Oskar pa bobne, a ju nič ne siliva v to. Ko je Vid pokazal interes, sva ga vpisala v glasbeno šolo, Oskar pa za zdaj zelo rad ponavlja pesmice. Znata tudi peti, imata nekaj posluha, a jima prepuščava svojo pot, da sama izživita svoj talent, ko in če ga bosta. Sta bolj za šport.

Koliko vesta o vajinem delu?

Vse poznata, vse pesmi. Vid me včasih potem vpraša, ali je že za oglede. Velikokrat povzemata terminologijo in ravno pred kratkim je Vid slišal neko pesem, pa rekel, da to niti slučajno ne bo hit (smeh, op. a.). Sem mu potem rekel, da je že velik hit, svetovni. "Aja, no, meni ni všeč," je rekel.

Pravzaprav sta prva, testna publika. Pesem Vroče je bila tudi pri njima takoj hit. Dnevno tudi srečujeta naše izvajalce in ko pride Luka Basi, moramo v vrtec z njegovim avtom, saj je polepljen z njegovim imenom. Ko prideta BQL, gremo z njunim. Sta večja oboževalca drugih kot Maraaye (smeh, op. a.).

