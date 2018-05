Evrovizija: Hrvaška in Makedonija med poraženci prvega polfinala

V Lizboni so izbrali prvih deset držav, ki se bodo v velikem sobotnem finalu merile za zmago na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije. Žirijo in gledalce so prepričali predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske.

V areni Altice so nastopili še glasbeniki iz Azerbajdžana, Islandije, Belgije, Belorusije, Makedonije, Hrvaške, Grčije, Armenije in Švice. A tem nacionalne strokovne žirije ter gledalci iz držav, ki so se predstavile v prvem predizboru, ter Španije, Velike Britanije in Portugalske, niso namenili dovolj glasov.

So si pa finale zanesljivo priborile države, ki so jim to v zadnjih dneh napovedovale že stavnice: ena večjih favoritk za zmago Izraelka Netta s pesmijo Toy, Estonka Elina Nechayeva, ki stavi na svojo pop opero La Forza, Čeh Mikolas Josef z Lie To Me ter bolgarska zasedba Equinox, sestavljena zgolj za nastop na Evroviziji, s pesmijo Bones.

Vsi nastopajoči v prvem polfinalu:

1 / 19 Aisel: "X My Heart" (Azerbajdžan) 2 / 19 Ari Ólafsson: "Our Choice" (Islandija) 3 / 19 Eugent Bushpepa: "Mall" (Albanija) 4 / 19 Sennek: "A Matter of Time" (Belgija) 5 / 19 Mikolas Josef: "Lie to Me" (Češka) 6 / 19 Ieva Zasimauskaitė: "When We're Old" (Litva) 7 / 19 Netta: "Toy" (Izrael) 8 / 19 Alekseev: "Forever" (Belorusija) 9 / 19 Elina Nechayeva: "La Forza" (Estonija) 10 / 19 Equinox: "Bones" (Bolgarija) 11 / 19 Eye Cue: "Lost and Found" (Makedonija) 12 / 19 Franka: "Crazy" (Hrvaška) 13 / 19 Cesár Sampson: "Nobody but You" (Avstrija) 14 / 19 Yianna Terzi: "Oniro mou" (Grčija) 15 / 19 Saara Aalto: "Monsters" (Finska) 16 / 19 Sevak Khanagyan: "Qami" (Armenija) 17 / 19 ZiBBZ: "Stones" (Švica) 18 / 19 Ryan O'Shaughnessy: "Together" (Irska) 19 / 19 Eleni Foureira: "Fuego" (Ciper)

Tik pred razglasitvijo so obudili spomin na lansko zmagovalno pesem Amar Pelos Dois Salvadorja Sobrala. Zavrteli so kratke izseke iz vnaprej posnetih priredb zmagovalne pesmi lanskih nastopajočih, za konec pa so se zvrstile še vse dvanajstice, lani v Kijevu podeljene Sobralu.

Slovenija se bo za finale potegovala v četrtek

Za Slovenijo bo zanimivejši drugi predizbor v četrtek, ko bo oder med 18 državami kot predzadnja zavzela Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!. Za finale se bo potegovala skupaj z Norveško, Romunijo, Srbijo, San Marinom, Dansko, Rusijo, Moldavijo, Nizozemsko, Avstralijo, Gruzijo, Poljsko, Malto, Madžarsko, Latvijo, Švedsko, Črno goro in Ukrajino. Takrat bodo lahko za najljubše glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija.

V sobotnem finalu bo poleg izbrane dvajseterice z obeh predizborov mogoče slišati še predstavnike šestih držav, ki so se vanj uvrstili neposredno: Portugalske kot letošnje gostiteljice ter Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze.

Na največjem glasbenem tekmovanju stare celine letos sodeluje 43 držav, in sicer pod skupnim sloganom Vsi na krov!.

Skozi evrovizijsko tekmovanje bodo prvič v zgodovini popeljale štiri voditeljice - Filomena Cautela, Silvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado.