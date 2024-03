Veliko varnostno tveganje za letošnjo Evrovizijo

Švedsko mesto Malmö bo v začetku maja gostitelj glasbenega tekmovanja za Pesem Evrovizije. Priprave v luči vojne na Bližnjem vzhodu in Ukrajini ter protestov muslimanov zaradi sežigov Korana na Švedskem potekajo v znamenju velikega varnostnega tveganja. V mestu zaradi Evrovizije pričakujejo okoli sto tisoč obiskovalcev iz 80 držav.

Priprave organizatorjev, da bo največji glasbeni dogodek na svetu, ki bo od 5. do 11. maja, minil brez težav, so v polnem teku.

"Imamo konflikt med Izraelom in Hamasom, vojno v Ukrajini, ki vpliva tudi na Švedsko, večja je nevarnost hibridnega vojskovanja, pojavljajo se kibernetski napadi. Živimo v težkih časih," je za francosko tiskovno agencijo AFP naštel vodja varnosti mesta Malmö Ulf Nilsson.

Policija zagotavlja, da bo kos nalogi

V multikulturnem Malmöju s 360 tisoč prebivalci, kjer njegovi meščani prihajajo iz kar 186 držav, policija zagotavlja, da bo kos nalogi. "Nič neobičajnega ni, če konflikti po vsem svetu vplivajo na naše delo in vsakdanje življenje prebivalcev Malmöja," je povedal tiskovni predstavnik policije Niels Norling.

Velik delež švedske palestinske skupnosti živi prav v Malmöju, zato konflikt med Izraelom in Hamasom vpliva tudi na priprave na Evrovizijo.

"Nekaj mesecev pred dogodkom smo že prejeli zahteve za organizacijo demonstracij tako v podporo sodelovanju Izraela na Evroviziji kot proti temu," je pojasnil Norling. V policiji sicer niso želeli povedati, ali bodo zaradi Evrovizije vpoklicali dodatne policiste.

Švedska javna radiotelevizija SVT, ki tekmovanja za Pesem Evrovizije organizira skupaj z Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), prav tako sporoča, da je pripravljena. "Preigravamo najrazličnejše scenarije. V celoti smo pripravljeni na dejstvo, da bodo demonstracije zunaj arene, zato se nanje pripravljamo, pa seveda tudi na morebitne proteste znotraj arene," je povedala izvršna producentka Ebba Adielsson.

Predstavnice mestnega sveta Karin Karlsson morebitni protesti ne skrbijo preveč. "To je Švedska in smo v Malmöju. Želimo pokazati, da lahko imate različna mnenja, a jih izražate miroljubno."

EBU je dal zeleno luč za sodelovanje Izraela in tako zavrnil pozive iz številnih evropskih držav, naj zaradi vojne v Gazi iz tekmovanja izključi Izrael. Foto: Reuters

Zaokrožila peticija z naslovom Brez Evrovizije v Malmöju

Malmö gosti Evrovizijo po tem, ko je lani na tekmovanju za Pesem Evrovizije zmagala švedska pevka Loreen.

Za letošnje tekmovanje je na Švedskem že zaokrožila peticija z naslovom Brez Evrovizije v Malmöju, če bo sodeloval Izrael. Doslej so zbrali več kot 800 podpisov. Mestni svet naj bi o njej razpravljal aprila. A bo to predvsem simbolično dejanje, saj je EBU že dal zeleno luč za sodelovanje Izraela in tako zavrnil pozive iz številnih evropskih držav, naj zaradi vojne v Gazi iz tekmovanja izključi Izrael.

Izrael bo po zmagi na domačem tekmovanju letos zastopala 20-letna Eden Golan. Na zahtevo EBU je bil Izrael primoran spremeniti besedilo njene pesmi, saj so pri EBU menili, da je preveč politično. Pesem naj bi se nanašala na žrtve Hamasovega napada na Izrael 7. oktobra lani.

Izrael je leta 1973 postal prva neevropska država, ki se je udeležila Evrovizije. Od takrat je na tem tekmovanju zmagal štirikrat.

Malmö je Evrovizijo gostil že leta 2013. Tudi takrat so v mestu bili protesti proti sodelovanju Izraela na tem glasbenem tekmovanju.

Slovenijo bo na 68. izboru za pesem Evrovizije v Malmöju zastopala Raiven s pesmijo Veronika.

20-letna Eden Golan je morala na zahtevo EBU spremeniti besedilo pesmi, saj so pri EBU menili, da je preveč politično. Foto: Reuters