V nesreči pod Krvavcem umrl mladi glasbenik

Na Ambrožu pod Krvavcem v občini Cerklje na Gorenjskem je preteklo soboto v prometni nesreči umrl 28-letni voznik avtomobila. Kasneje je postalo jasno, da gre za mladega nadobudnega glasbenika Matevža Močnika.

Smrt mladega glasbenika, ki je svoj glasbeni pečat pustil predvsem v narodnozabavnih krogih ter je bil nekaj časa član ansamblov Veseli muzikanti in Express kvintet, je pretresla glasbeni svet.

"Dragi Matevž, hvala ti za vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj, in naj ti bo lepo tam za mavrico ... Počivaj v miru ..." so med drugim zapisali člani ansambla Express kvintet. "Hvala ti za vse lepe in vesele trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Počivaj v miru," so se od nekdanjega člana poslovili v zasedbi Veseli muzikanti.

Močnik je bil tudi sicer član drugih pevskih in komornih zasedb.