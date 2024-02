Na Ambrožu pod Krvavcem v občini Cerklje na Gorenjskem je v soboto malo pred 22. uro v prometni nesreči umrl voznik osebnega vozila, ki je zapeljal s cestišča, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Gasilci in reševalci so ga rešili iz vozila, a je umrl na kraju nesreče.