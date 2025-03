V 94. letu starosti je v četrtek umrla ruska skladateljica sodobne glasbe Sofija Gubajdulina, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri založbi Boosey and Hawkes so jo označili za eno najpomembnejših ruskih skladateljic današnjega časa, ki sta jo zanimala človeški obstoj in vpliv, ki ga ima glasba na človeka.

Umrla je na domu v bližini Hamburga v Nemčiji, je na svoji spletni strani sporočila britanska glasbena založba in Gubajdulino označila za veliko damo nove glasbe. Priznavali so ji poseben slog, ki izhaja iz duhovnosti, vendar presega tradicijo. Bila je tudi članica berlinske Akademije umetnosti in Kraljeve švedske akademije za glasbo.

Po poročanju AFP je kot nekonformistka, ki je bila pred odhodom na Zahod pod pritiskom sovjetske cenzure, dolga leta ustvarjala v pozabi, nato pa se izkazala za enega največjih glasbenih talentov svojega časa.

Uvrščena na črni seznam Zveze sovjetskih skladateljev

Leta 1931 se je v ruskem mestu Čistopolj rodila v rusko-tatarski družini. Čeprav so jo leta 1970 krstili v pravoslavni cerkvi, je v nekaterih njenih delih ključno vlogo igrala muslimanska tradicija.

Leta 1979 so Gubajdulino uvrstili na črni seznam Zveze sovjetskih skladateljev in ji tako prepovedali objavljanje skladb. Po razpadu Sovjetske zveze se je preselila v bližino Hamburga in si tam utrdila status ene najpomembnejših skladateljic po Dmitriju Šostakoviču.

Britanski dirigent z nemškim državljanstvom Simon Rattle jo je označil za "letečo samotarko" v svojem svetu, ki le občasno obišče Zemljo.

Leta 2014 so na Festivalu Ljubljana izvedli njeno delo Zakaj?, leto kasneje pa še njen Koncert za violo in orkester.