V starosti 87 let je v Franciji umrla filmska zvezda iz 60. let Claudia Cardinale. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njen agent, se je poslovila, obkrožena s svojimi otroki.

Claudia Cardinale se je rodila 15. aprila 1938 v bližini Tunisa sicilijanskim staršem. V svoji karieri je sodelovala z vrhunskimi režiserji, kot so Luchino Visconti, Federico Fellini in Richard Brooks.

Sprva ni znala italijansko, govorila je le francosko, arabsko in sicilijansko narečje, zato so njen glas sinhronizirali, dokler ni leta 1963 zaigrala v Fellinijevem filmu Osem in pol, ki je prejel oskarja. Režiser je vztrajal, da uporabi svoj glas. V istem letu je igralka, takrat stara 25 let, posnela tudi epsko zgodovinsko dramo Leopard z režiserjem Viscontijem.

Claudia Cardinale na snemanju filma Leopard (Il Gattopardo) Foto: Guliverimage

V karieri je igrala ob večini vodilnih igralcev tistega časa, od Burta Lancastra do Alaina Delona in Henryja Fonde. "Zapustila nam je zapuščino svobodne in navdihnjene ženske, kot ženska in kot umetnica," je dejal njen agent Laurent Savry.

Posilil jo je filmski producent

V najstniških letih jo je posilil filmski producent, pri tem pa je zanosila. Otroka, sina Patricka, je obdržala, vendar je bil uradno njen mlajši brat, dokler ni sedem let pozneje razkrila resnice. "Prisiljena sem bila sprejeti to laž, da bi se izognila škandalu in zaščitila svojo kariero," je dejala. "To sem storila zanj, otroka, ki sem ga želela obdržati kljub okoliščinam in ogromnemu škandalu," je leta 2017 povedala za francoski dnevnik Le Monde.