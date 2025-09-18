800 tisoč ljudi na ulicah. "Pričakujte kaos, to je grozljivka."

Sindikati v več sektorjih so v Franciji danes pozvali k vsesplošnim stavkam in protestom proti predvidenim varčevalnim ukrepom v proračunu za leto 2026. Na ulicah pričakujejo več kot 800 tisoč ljudi, prisotnih bo dodatnih 80 tisoč policistov z oklepnimi vozili in droni. "Obstajajo morebitne grožnje skrajnih levičarskih skupin, ki bi se lahko infiltrirale med protestnike," je ob tem opozoril Bruno Retailleau, vršilec dolžnosti notranjega ministra.

Poleg mirnih demonstracij vršilec dolžnosti notranjega ministra Bruno Retailleau pričakuje tudi sabotaže in blokade. Oblasti na ulicah pričakujejo med 700 in 800 tisoč ljudi, po vsej državi je napovedanih približno 250 protestnih shodov. Ob več kot 80 tisoč policistih bodo mobilizirali tudi 24 oklepnih vozil, deset tovornjakov s hidranti in drone. Retailleau je zagotovil, da bodo varnostne sile v primeru blokad in izgredov hitro ukrepale.

Zaradi protestov pričakujejo motnje v cestnem, železniškem in letalskem prometu, zaprtih je več šol. Pričakujejo, da bo najhuje na območju Pariza, kjer se običajno zbere največ ljudi.

Policisti so v pripravljenosti že od zgodnjega jutra. Foto: Reuters

Brutalni ukrepi

Sindikati so v tej redki skupni akciji pozvali k protestom proti varčevalnim ukrepom, ki jih za leto 2026 predvideva proračun prejšnje vlade Francoisa Bayrouja. Prav zaradi njih mu je parlament 8. septembra izrekel nezaupnico, vendar jih novi premier Sebastien Lecornu, ki ga je po odstopu Bayrouja imenoval francoski predsednik Emmanuel Macron, še ni izključil, piše STA.

S ciljem zmanjšanja velikega javnofinančnega primanjkljaja in zunanjega dolga je vlada v predlogu proračuna, s katerim naj bi zmanjšali javno porabo in hkrati povečali izdatke za obrambo, predvidela drastične proračunske reze, ki naj bi znašali skoraj 44 milijard evrov. Drugo največje gospodarstvo ima z več kot 3.400 milijardami evrov najvišji zunanji dolg v EU, ki znaša 114 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Zamaskirani dijaki blokirajo vhod v srednjo šolo Lycee Maurice Ravel v Parizu v okviru dneva vsedržavnih stavk in protestov, skupaj s podporniki gibanja Bloquons Tout (Blokirajmo vse). Slogan se glasi Blokirajte svojo srednjo šolo proti varčevanju. Foto: Reuters

Sindikalne organizacije so varčevalne ukrepe soglasno obsodile kot brutalne in ocenile, da bodo ceno znova plačali delavci, ljudje v negotovih razmerah, upokojenci in bolniki. Opozorile so na drastična zmanjšanja javnih storitev, novo prenovo zavarovanja za primer brezposelnosti, zamrznitev socialnih prejemkov in plač v javnem sektorju, nižje pokojnine, podvojitev zdravstvenih prispevkov ter ogroženost petega tedna plačanega dopusta, poroča France24.