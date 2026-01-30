Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
30. 1. 2026,
19.50

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

bobnar član skupina

Petek, 30. 1. 2026, 19.50

1 ura, 21 minut

Umrl je nekdanji bobnar skupine Gu-Gu in Buldožer Tone Dimnik - Čoč

Avtor:
A. P. K.

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Umrl je Tone Dimnik - Čoč, nekdanji bobnar znanih slovenskih zasedb Buldožer in Gu-Gu.

Bobnar Tone Dimnik - Čoč je bil v svoji glasbeni karieri pomemben član znanih slovenskih zasedb, kot sta skupina Buldožer in Gu-Gu, je poročal Svet24.

Na glasbeno pot je stopil v drugi polovici 70. let, ko je med letoma 1976 in 1977 kot bobnar sodeloval s slovensko rock skupino Buldožer. Kasneje je kot bobnar in vokalist med letoma 1983 in 1985 sodeloval tudi v skupini Gu-Gu in se številnim poslušalcem vtisnil v spomin ter se predstavil tudi širši slovenski publiki. V tem obdobju je zasedba posnela tudi eno izmed njihovih najbolj znanih skladb Želim si na Jamajko.

Po razpadu skupine Gu-Gu, je Tone Dimnik ustanovil tudi ansambel Amadeus, pri katerem so izvajali izključno svetovne glasbene uspešnice. Bil je tudi člane še nekaterih drugih glasbenih zasedb, med njimi Junaki nočne kronike (YUNK), Janez Bončina Benč in September. V studijski zasedbi Zeleni val je med drugim Dimnik sodeloval tudi s Slavkom Avsenikom, ter v začetku 90. let tudi z zasedbo Laibach.

V obodbju svojega aktivnega glasbenega delovanja in ustvarjanja je Tone Dimnik - Čoč veljal za enega najboljših bobnarjev na slovenski glasbeni sceni, kasneje pa se je iz glasbenega sveta povsem umaknil. Portal Svet24 poroča, da je Dimnik nekaj let deloval tudi kot hišnik na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol.

