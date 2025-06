Umrl je Sly Stone, ameriški funk glasbenik, ki mu pripisujejo zasluge, da je s svojo skupino Sly and the Family Stone redefiniral pop glasbo konec 60. in v začetku 70. let. Stone je imel 82 let, umrl pa je po dolgi bitki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo in drugimi zdravstvenimi težavami.

"Žalujemo, ker ga ni več, a nas tolaži zavedanje, da bo njegova izjemna glasbena dediščina navdihovala tudi prihodnje generacije," je ob novici o Stonovi smrti zapisala njegova družina.

Stone se je s svojo skupino konec 60. in v začetku 70. let redno uvrščal na vrh glasbenih lestvic z uspešnicami, kot so Dance to the Music, I Want to Take You Higher, Family Affair, Everyday People, If You Want Me to Stay in Hot Fun in the Summertime.

"Če je James Brown izumil funk, pa ga je Sly Stone izpopolnil," so na glasbenem portalu AllMusic opisali zapuščino Slyja Stona, ki je funk glasbo kot afrocentričen glasbeni slog pripeljal do širšega občinstva.

V spolno neenakopravni in rasno globoko razslojeni družbi 60. let je ledino oral tudi s sestavo svoje skupine, v kateri so bili tako belopolti kot temnopolti glasbeniki, tako moški kot ženske.

V 70. letih se je Stone začel spopadati z odvisnostjo od kokaina, umaknil se je iz javnosti, pozneje pa zaradi spora s svojimi menedžerji doživel tudi finančni zlom. Pred nekaj leti so mediji poročali, da je brezdomec in da v Los Angelesu živi v kombiju.