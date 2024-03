Skupni zaslužek glasbenikov je po oceni Spotify približno štirikrat večji od tistega, kar glasbeniki prejmejo od storitve pretočnega predvajanja.

Zanimivo dejstvo je, da je več kot tisoč od skupno 1.250 glasbenikov brez uvrstitve med 50 najboljših na svetovni lestvici. "Številni izvajalci, ki so leta 2023 na Spotifyju ustvarili vsaj milijon dolarjev, niso znana imena in niso imeli uspešnice, da bi imeli veliko leto," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavil Spotify. Ta ima od štiri do pet milijonov poslušalcev na mesec ali med 20 in 25 milijoni pretočnih predvajanj mesečno.

Polega tega so Spotifyjeva plačila glasbenemu sektorju lani presegla devet milijard ameriških dolarjev. Približno dve tretjini svojih prihodkov Spotify izplača glasbenim podjetjem in umetnikom v skladu z licenčnimi pogodbami.

Pesmi z manj kot tisoč predvajanji na leto ne prejmejo denarnih nadomestil

Spotify se je sicer nazadnje odločil, da pesmi z manj kot tisoč predvajanji na leto ne prejmejo denarnih nadomestil. Ta sprememba je obveljala za na desetine milijonov skladb, ki bi v povprečju prejele manj kot tri cente na mesec.

Spotify in glasbena industrija tudi ugotavljata, da je prehod od zgoščenk na pretočno predvajanje glasbe glasbenikom prinesel klike na spletu v daljšem obdobju. "Velika večina umetnikov na Spotifyju v dobi zgoščenk ne bi imela glasbe na trgovskih policah," so še zapisali v Stockholmu.

V zadnjem četrtletju je imel Spotify 602 milijona uporabnikov, od tega 236 milijonov naročnikov.

