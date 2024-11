Slovenski film slavil na Hrvaškem

Slovenski otroški film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika je zmagal v tekmovalnem programu KinoKino zagrebškega filmskega festivala. Na prvo mesto ga je postavila otroška žirija, ki so jo sestavljali Juraj Čarnohorski, Alma Šarić in Lota Szilvasy.

"Akcija, smeh, napetost in zabava so besede, s katerimi bi opisali film, ki bi si ga morali ogledati vsi naši vrstniki," so izbor Dvornikovega filma pojasnili mladi žiranti, "film nas uči, da se je vredno boriti za tisto, kar hočemo, in da je naš glas prav tako dragocen kot vsak drug."

V filmu Igrišča ne damo! se skupina dvanajstletnikov zoperstavi pohlepnemu delujočemu sistemu, ki želi uničiti njihovo igrišče. Film je bil letos prikazan na mednarodnih festivalih v Locarnu, Sarajevu in Schlingelu. V Sarajevu je prejel nagrado za najboljši otroški film po izboru žirije. Na 27. Festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je prejel tri vesne, in sicer David Hofmann za najboljšo fotografijo, Katarina Šavs za najboljšo kostumografijo. Film je prejel tudi vesno za posebne dosežke.

