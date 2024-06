Posneli novo slovensko serijo

RTV Slovenija je v izvršni produkciji Studia Virc posnela novo izvirno slovensko serijo Poklicani. Serija v osmih delih bo na male zaslone predvidoma prišla v začetku prihodnjega leta v nedeljskem osrednjem terminu na TV SLO 1.

Režiser serije Žiga Virc in scenaristka Iza Strehar sta zasnovala serijo o odtujenih sestrah, ki se morata po sili razmer zopet zbližati. "Serija zajema širok nabor družbenih specifik, ki jih imamo v Sloveniji, in ravno zato je bila pisana tukaj in zdaj za slovensko občinstvo z mislijo na to, kaj se v Sloveniji dejansko dogaja. To pomaga pritegniti gledalce, da jim je vsebina blizu," je o seriji povedal Virc.

Režiser serije Žiga Virc Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

O čem govori serija?



V centru za obveščanje 112, kjer kronično primanjkuje osebja, Aleša neutrudno rešuje krizne klice zaradi poplav. Njen že tako napeti vsakdan se še bolj zaplete, ker se domov v Slovenijo nepričakovano vrne njena odtujena sestra Mia, ki ne ve, kaj bi s svojim življenjem. Mia se želi vseliti k Aleši, kar dodatno zamaje že tako nestabilen Alešin položaj. Aleša se spopada z naraščajočim strahom pred izgorelostjo, bori se s svojimi čustvi, da bi ohranila profesionalno zbranost med nudenjem pomoči različnim ljudem, ki kličejo 112. Mia pa ugotavlja, kako njena preteklost vpliva na njeno sedanjost, in skuša najti svoje mesto v tem svetu. Serija pripoveduje o ponovnem zbliževanju dveh sester ter o razgibanosti in stresu dela v centru za obveščanje, o temnih in svetlih plateh našega vsakdana.

V glavnih vlogah nastopata Lara Vouk (Aleša) in Suzana Krevh (Mia), ob njima pa igrajo še Tines Špik, Manca Dorrer, Andraž Jug, Ana Urbanc, Uroš Potočnik, Špela Rozin, Nataša Burger in drugi.

