Nova vloga Ceneta Prevca: bo to težje kot skok na velikanki?

Na 17. Panč festivalu, festivalu stand up komedije, ki bo na Ljubljanskem gradu potekal od srede do nedelje, se bodo poleg tujih gostov v petih večerih zvrstila vsa večja imena slovenskega stand upa. Kot posebni gost bo letos nastopil tudi nekdanji profesionalni smučarski skakalec Cene Prevc, ki je za Siol.net povedal, kako se pripravlja na svoj debitantski nastop na Panču, razgovoril se je tudi o stvareh, s katerimi se ukvarja v tem obdobju.

Poleg znanih bodo na Panču za smeh skrbela tudi nepričakovana imena, med njimi bo nastopil predsednik uprave NKBM John Denhof, na festivalu bosta debitirala tudi igralec Domen Valič in nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc, s katerim smo se pogovarjali o njegovih načrtih.

Na festivalu Panč boste nastopili kot posebni gost, kaj pripravljate?

Ta posebni je stvar odločitve, jaz se ne štejem ravno za posebnega. Priprav je iskreno zelo malo, ker se je nastop vrinil ravno, ko je dela s primarnimi obveznostmi že tako ali tako čisto preveč. A ko te nekdo povabi na največji festival v tej okolici, praktično ne moreš reči ne.

Kako ste sploh zašli v vode stand up komedije?

Konkretno se je začelo dve leti nazaj, ko je Metod Pevec, ki prihaja iz našega okoliša, organiziral festival Loka se smeje. Pripravil je dogodke, na katerih so se lahko sceni predstavili in preizkusili neznanci, povabil pa je tudi bolj poznana imena. Na enega izmed teh je povabil tudi mene, s pomočjo Uroša Kuzmana sva naredila za petnajst minut programa. Zaradi tega nastopa je Tešky verjel, da bom dovolj dober za oder Panč festivala.

Ste se v novi vlogi komika preizkusili že večkrat? Kakšen je bil odziv gledalcev oz. poslušalcev?

V tistem nastopu je bil odziv gledalcev dokaj dober, šlo je za lokalno sceno, kjer ljudi malo bolje poznaš kot na festivalu Panč, ki je nekaj povsem drugega.

Cene Prevc je kot komik že nastopil na manjših dogodkih, v svojem rodnem okolju v Škofji Loki. Foto: Ana Kovač

Kako ste se na festival pripravljali? Imate namreč tudi mentorja.

Nisem se prav posebno pripravljal. Naredil sem tiste nujne stvari, ki smo jih morali urediti predčasno. Hvala Urošu (Kuzman op. a.), da si je vzel čas, da sva šla skozi moje besedilo. Seveda je spet vse, kot prvič, obrnil na glavo. Zdaj je pomembno, da to stvar izpilim in jo malo začinim. Potem pa še 25. avgusta oddelam.

Nastopili boste na finalnem večeru, ali za vas to predstavlja poseben izziv?

Ne, na srečo. S Teškyjem (Andrej Težak – Tešky op. a.) sva zadnji dan izbrala, da ne bom česa zamočil in da se ne bo kaj pojavilo vmes.

"V športu sem dosegel zadovoljstvo na osebni ravni in lahko rečem, da mi je uspelo." Foto: Ana Kovač

Se boste v svojem nastopu dotaknili tudi svojega zasebnega življenja? Letos ste se namreč poročili, poroko pa pred javnostjo skrbno skrivali.

Kaj bom govoril, lahko izveste 25. avgusta na Ljubljanskem gradu.

Po uspešni športni karieri, v kateri ste nanizali kar nekaj uspehov, ste se podali v vinarske in tudi gostinske vode. Kako se zdaj razvijata ti dve zgodbi?

V športu sem dosegel zadovoljstvo na osebni ravni in lahko rečem, da mi je uspelo. Predvsem kar se tiče mojih sposobnosti doseganja daljših daljav in konkurirati najboljšim. Uspelo mi je biti vsaj eno sezono med najboljšimi na svetu.

Če se dotakneva še vinarstva. V tej zgodbi gre za sodelovanje z vinsko kletjo Metlika. Tu zelo rad poudarim, da vinska klet Metlika že dolgo ni samo zadružna klet z nizkokvalitetnejšimi produkti, ampak že dlje časa izdelujejo dobro in kvalitetno vino. Eno izmed teh je tudi flaša izbrane trte Ceneta Prevca, modra frankinja. Gre za točno določeno trto, ki gre posebej v trgatev, prešo in zorenje ter se nato ustekleniči. Samo proizvodnjo in zorenje vina prepuščam strokovnjakom, enologu, vinarjem in ostalim. Da je potem res nekaj dobrega v steklenici. Bojim se, kaj bi nastalo, če bi imel jaz prste vmes.

Foto: Ana Kovač

Z gostinstvom sem se začel ukvarjati pred enim letom, ko smo prevzeli kavarno, slaščičarno in bar Pr' Homan. Sedem mesecev smo delali z obstoječim objektom, z novim letom pa ga zaprli in nedolgo nazaj, 10. avgusta, končno odprli prenovljeno lokacijo. Ogromno je še za postoriti, to je tudi ključni razlog, da se tako malo posvečam temu nastopu, samo tisto nujno, da bo zadeva izpeljana, kot se spodobi. V zgodbo Pr' Homan sem padel delno po naključju in zaradi lastnega veselja, veliko vlogo pa je imelo tudi, da je žena slaščičarka.

Na lokaciji smo želeli spremeniti predvsem njeno funkcionalnost, da lahko lokacija deluje bolje in bolj kvalitetno, kar je bil že to velik projekt. Upam, da bodo še nekatere druge ideje lahko čez nekaj let ugledale luč sveta. Zgodba je bila že v začetku zastavljena večja kot prej, zato je treba najprej splavati na površje, to osvojiti, potem pa šele nadgrajevati. Prvi gosti so prenovitev zelo lepo sprejeli.

S katerim od sorojencev ste si najbolj blizu in zakaj?

To je tako, kot če vprašate starše, katerega otroka imajo raje. Z vsakim od bratov in sester imam drugačen odnos, vsak je po svoje poseben in vsakega sem vesel.

Po športni karieri se je podal v vinarske in gostinske vode. Foto: Ana Kovač

Pozvek: Sem vznemirjen in že komaj čakam, da vidim, kaj lahko pričakujem

Pogovarjali smo se tudi s preostalimi nastopajočimi, ki bodo nastopili na festivalu Panč, med njimi je imitator in komik Aleksander Pozvek, ki je o svojem nastopu dejal: "Stoodstotno ne smem niti ne morem povedati, ker nimam še vsega napisanega in čakam še zadnje dni. V politiki se ogromno dogaja, drugače pa pripravljam dokumentarni film o Slovencih. Kaj Slovenci radi počnemo, kako se jezimo na politiko in na drugi strani, kaj nam politika daje. Tako da bo preplet, nekaj t. i. offov, nekaj klasičnega stand upa in nekaj imitacije."

Foto: Ana Kovač

"Moj nastop bo trajal dvajset minut. Napisano imam sicer za petnajst minut in upam, da bom pri gledalcih sprožil kaj smeha, da bom prišel na tistih dvajset minut," nam je zaupal Pozvek, ki se zaveda, da ga ljudje bolj kot komika poznajo po imitacijah, predvsem politikov.

"Malce drugačna publika je to, ponavadi ob mojem prihodu na oder pričakujejo politične imitacije in so na to pripravljeni. Tokrat bo političnih imitacij vseeno malo manj in bo več klasičnega stand upa, tako da nimam še čisto izdelanih pričakovanj in upam, da bo dobro in bodo ljudje to kupili. Tudi zato sem vznemirjen in že komaj čakam, da vidim, kaj lahko pričakujem," je sklenil Pozvek.

Idejni vodja festivala Tešky: Vključili bomo nekaj politične satire, ki bo šla malo po robu

"Bil sem eden od začetnikov. Na začetku se nas je za mizo usedlo sedem, a že po nekaj dneh sva ostala le jaz in Tin Vodopivec. Petnajst let sva to ustvarjala skupaj, vmes sva imela malo pomoči, kasneje pa sva se poslovno razšla. Tinu morda to ni več predstavljalo pravega izziva. Ko je bilo videti, da bom pri organizaciji ostal sam, se mi je priključila Maja Monrue, ker sam zelo težko delaš tako stvar. Jaz sem ves ta čas tisti, ki trpi," je smeje povedal idejni vodja festivala in komik Andrej Težak – Tešky.

Festival se je razvijal skupaj s komedijo in stand upom v Sloveniji, pove Tešky. Foto: Ana Kovač

Kot je povedal Tešky, se je festival razvijal skupaj s komedijo in stand upom. "Ko smo mi začeli, je bilo veliko Slovencev, ki so govorili, da slovenski stand up ni smešen in mi smo bili vsi blazno užaljeni. A v nekem trenutku, ko zrasteš, ugotoviš, da morda tisto prej res ni bilo tako dobro," je povedal Tešky.

Tešky ugotavlja, da je bil festival temu primeren. "Ko sva s Tinom naredila prvo računico, sva ugotovila, da bi na festival lahko prišlo do tristo ljudi na dan, kar bo čisto dovolj in vsak komik bo lahko dobil mini honorar, vsi bomo veseli. Takrat nas je to malo presenetilo, nekaj smo namreč vložili tudi v promocijo in že prvo leto je bilo osemsto obiskovalcev na dan. V nekem trenutku smo festival razširili na štiri dni ter naredili tuji večer. Zdaj festival poteka pet dni, imamo dva tuja večera, en je jugoslovanski in en angleški. V nekem trenutku smo pripeljali odličnega kanadskega komika Scotta Capurra, ki je bil v bistvu prvi, ki je predstavil črno komedijo, tako kot res mora biti v živo. Na Youtubu smo jo videli že prej," je povedal Tešky.

Festival bo letos potekal v petih večerih. "Videli smo, da si to lahko privoščimo, ker je bil odziv res vrhunski in zdaj imamo črne večere, oziroma kot smo jih preimenovali letos, večere brez cenzure, ker vanje vključujemo še nekaj politične satire, ki bo šla malo po robu ter tudi malo LGBT tematik," pove Tešky in obenem dodaja, da preizkušajo nove stvari, nove komike. Panč pa ima tudi svojo akademijo, kjer vzgajajo mlade talente, istočasno pa tudi med igralci iščejo tiste, ki bi si želeli priključiti festivalu.

Foto: Ana Kovač

"Tisto, kar učim druge, sam najmanj počnem"

"Pričakujemo slabih pet tisoč ljudi, slovenski večeri bodo zagotovo razprodani vsi trije, to pomeni tisoč ljudi na večer. Malo slabše bosta obiskana jugo in angleški večer, kjer se publika malce razdeli," je povedal idejni vodja festivala, ki bo tudi letos povezoval program.

"Letos povezujem tri večere, podobno kot na začetku festivala, nekaj časa sem povezoval kar vse dneve na festivalu, pet in enkrat vmes celo šest večerov. Zdaj povezujem spet tri, druga dva Marina Orsag. Pripravljam malce več komunikacije s publiko, imam to slabost kot komik, da tisto, kar učim druge, sam najmanj počnem. To je tisto fokusirano delo, pisanje materiala, vadba materiala. Drugim pomagam pisati in se pripravljati, pri tem pa malce pozabim nase," je še povedal Tešky, ki hkrati dodaja, da je v dobrih dvajsetih letih razvil to kvaliteto, da lahko dobro improvizira, tudi zato, ker je začel v improligi. "Največ pripravljam za črni večer, ker mi je črna komedija najbližje, poleg tega pa moram prej še delati nekaj dni," je povedal Andrej Težak – Tešky.

Tešky o Cenetu Prevcu: Verjetno bo povedal tudi sam, da je to veliko težje kot skok na velikanki

Kot je dodal Tešky, se je Cene Prevc bolj po pomoti priključil karavani stand up komedije. "Uroš Kuzman se je iz njega malce pošalil in večkrat sva se s Cenetom srečala na nekaterih dogodkih kot gosta in vprašal me je, kako bi s tem začel tudi on in malce vrnil komikom, kar so mu zakuhali," se spominja Tešky.

"Rekel sem mu, da se bova dobila in da ima zagotovo veliko materiala, ki bo ljudem zanimiv. Uroš Kuzman se je priključil kot njegov mentor in mu zelo pomagal pri pisanju materiala. Ko je poizkusil s prvim nastopom, smo takoj vedeli, da je to to. Hočemo, da to ljudje vidijo tudi na Panču in da tam ocenijo, kako dobro je. Kot bo verjetno povedal tudi sam, je to veliko težje kot skok na velikanki. Da ga je tega veliko bolj strah," je ocenil Tešky, ki s Prevcem že snuje nove skupne načrte.

"Cene je zelo simpatičen fant, dobro je videti na odru in je tudi zgovoren. To imajo ljudje radi, kar je nujno za začetek. Potem pa je treba garati, kar on iz športa že zna. Ve, kaj pomeni majhna razlika, ki je v resnici velika," pove Tešky, glava festivala Panč. Foto: Ana Kovač

"Zdaj se pogovarjava, kako stvari zapeljati tudi naprej. Imava še dva nastopa po Panču, kjer bo nastopil, in potem bomo videli, kako se bodo stvari odvile. Nisem človek, ki bi želel stvari delati na silo in prepuščam stvarem, da se zgodijo. Mislim, da se pri Cenetu lahko zgodijo, saj je zelo simpatičen fant, dobro je videti na odru in je tudi zgovoren. To imajo ljudje radi, kar je nujno za začetek. Potem pa je treba garati, kar on iz športa že zna. Ve, kaj pomeni majhna razlika, ki je v resnici velika," še nadarjenost in vztrajnost Ceneta Prevca ocenjuje oče festivala Panč.

Kuzman se na festival vrača po treh letih z veliko svežega materiala

"Ker sem povratnik na Panč, kjer nastopim vsakih nekaj let, se mi zdi prav, da nastopim z nekaj svežega materiala. Tudi zato je letošnje poletje malo bolj stresno kot običajno, saj si na Panču, če že nekaj časa nastopaš, ne želiš privoščiti slabega nastopa. Zato moraš malo povaditi in iti okrog na kakšen 'open mic'. Tudi zato zdaj malo več nastopam, a se držim načrta, ob tem pa se počutim kot na olimpijskih igrah. Priprave gredo zaenkrat dobro, upam, da bo tak tudi finalni nastop," je povedal doktor matematike in komik Uroš Kuzman.

"Letošnje poletje je malo bolj stresno kot običajno, saj si na Punču, kjer že nekaj časa nastopaš, zato si ne želiš privoščiti slabega nastopa," je pred festivalom strnil misli Kuzman, ki že velja za prekaljenega komika. Foto: Ana Kovač

Kot je Kuzman povedal za Siol.net, bo predvsem predstavil, kaj se mu je zgodilo v zadnjih treh letih. "Tri leta nisem bil na Panču, vmes pa se je zgodilo marsikaj: bil sem star štirideset let, otroci so iz malih fantov zrasli v najstnike, preselil sem se in obnavljal hišo. Skratka, tipične slovenske teme," smeje svoj nastop oriše Kuzman, ki kot profesor na Univerzi v Ljubljani poučuje na Fakulteti za matematiko in fiziko. "Na fakulteti še poučujem. Če je kaj pokazala korona, je, da se ne splača biti zgolj v showbusinessu, saj delo na fakulteti zagotovo nudi neko stabilnost,"odvrne smeje in resneje doda, da še vedno zelo rad poučuje.

"Letos sem celo sprejel službo v Mariboru in bom tam začel poučevati. Pol v Ljubljani in pol v Mariboru, tako da bom videl zdaj rivalstvo med dragonsi in violami. Zanima me, kateri me bodo vzeli bolj za svojega," pove Velenjčan, ki bo med študijskim letom razpet med največjima slovenskima mestoma.

Najprej s sočno šalo na račun Ceneta, zdaj je njegov mentor

Zelo zanimiva pa je tudi zgodba, kako sta se spoznala s Cenetom Prevcem. "Najina zgodba je taka, da sem s predstavo Kuzman mlajši nastopal po Sloveniji in enkrat sem gostoval v Kranju. V predstavi imam tudi neko sočno šalo, konkretno na račun Ceneta. Češ kako se počuti njegov oče, ki ima dva bolj uspešna sinova, ki zmagujeta, Cene pa zgolj skače. Ko sem povedal to šalo v Kranju, se je publika neverjetno smejala. Vprašal sem se, zakaj, in ugotovil sem, da je bil Cene v občinstvu," je povedal matematik, ki kot komik že deset let nastopa po vsej Sloveniji.

"Poleg tega mislim, da s svojo preprostostjo, s svojim obrazom in celo zgodovino, kaj je njegova družina dala smučarskim skokom, njegov nastop na Punču ne more biti slab. Mislim, da bo to eden svetlejših trenutkov letos," o Prevcu pove Kuzman. Foto: Ana Kovač

Cene je bil vesel, da je bil omenjen v komediji pred svojima bratoma

Po Kuzmanovem nastopu je Cene prišel v zaodrje in rekel, da je vesel, da je bil omenjen v komediji pred svojima bratoma. "To je bil nekako začetek najinega odnosa. Kasneje sva se še nekajkrat videla, potem pa me je presenetil z vabilom na dobrodelnega Milijonarja, kjer sem bil njegov piflarski kolega oziroma vedež. Rekel je, da je športnik in da potrebuje piflarja in doktor matematike vedno prav pride. Kasneje me je Cene klical in rekel, da bi rad poizkusil s stand upom, saj se v njegovi okolici v Škofji Loki vsak mesec odvijajo večeri. Pomagal sem mu pripraviti repertoar in na začetku poletja me je presenetil, ker sem videl, da bo nastopil na Panču," je povedal Kuzman.

Z bratom Prevc sta pred festivalom Panč spet obudila sodelovanje in Kuzman upa, da se bo Cene izkazal. "Poleg tega mislim, da s svojo preprostostjo, s svojim obrazom in celo zgodovino, ki jo ima njegova družina v smučarskih skokih, ne more imeti slabega nastopa na Panču. Mislim, da bo to eden svetlejših trenutkov letos," je še povedal Kuzman, ki se je s stand up komedijo spoznal v času študija v Ljubljani, ko je šel na delavnice k Tinu Vodopivcu in Teškyju ter drugim komikom. "Potem se je kar zgodilo, vsako leto več, to je ta lepota. Jaz bi stand up primerjal s start upom. To je nekaj, s čimer začneš ob študiju in ne pričakuješ, da boš kaj zaslužil in da bo zgodba uspela. Sčasoma to postane tvoj hobi, kasneje dobro plačan hobi in kmalu ugotoviš, da si postal 'delohobik'. Da je tvoj hobi postal tvoje delo in to je super trenutek," je še zaključil Kuzman.

