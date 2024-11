Joker Out prestavili koncert v Novem Sadu

Skupina Joker Out je v povezavi s tragedijo v Novem Sadu, kjer se je na ljudi zrušil nadstrešek železniške postaje in pod seboj pokopal 15 oseb, prestavila svoj koncert v novosadski Fabriki, ki je bil sprva načrtovan za 26. novembra. Sporočili so tudi nov datum, skupina bo tako v Novem Sadu nastopila marca prihodnje leto.

"Dragi prijatelji, ni minil niti mesec dni od tragedije, ki se je zgodila v Novem Sadu, rane so sveže in mislimo, da ni čas za glasbo," so na svojem profilu na Instagramu sporočili slovenski glasbeniki, ki bi morali, kot je bilo sprva načrtovano, koncert v Novem Sadu v sklopu svoje turneje odigrati prihodnji torek.

Koncert v Novem Sadu prestavili na marca prihodnje leto

"Zato bomo novosadski koncert v Fabriki prestavili na naslednje leto, natančneje na 7. marec 2025. Vstopnice, kupljene na prvotni datum, bodo veljale za koncert 7. marca. Pošiljamo vso svojo ljubezen in moč vsem, ki jih je prizadela ta strašna tragedija," so zapisali člani Joker Out in dodali, da bodo vse informacije o načinu vračila, če komu nov termin ne ustreza, objavljene v nekaj dneh.

Skupina Joker Out sicer teden dni po izidu novega studijskega albuma Souvenir Pop začenja koncertno turnejo, poimenovano Album Release Tour, v okviru katere bodo do sredine decembra odigrali sedem koncertov v petih državah v regiji. Prva postaja je danes Cvetličarna v Ljubljani.

Po otvoritvenih koncertih v Ljubljani v petek in soboto, ki sta razprodana, bodo Joker Out nastopili še v Beogradu (27. novembra), Skopju (1. decembra), Zagrebu (3. decembra), Mariboru (6. decembra) in na Dunaju (9. decembra).

