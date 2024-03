Izrael je popustil, na Evrovizijo pošilja manj politično pesem

Izrael se je na preučevanje besedila Evropske radiodifuzne zveze (Ebu) konec februarja odzval z opozorilom, da obstaja možnost, da ne bo sodeloval na letošnji Evroviziji, če bodo njeni organizatorji zavrnili besedilo pesmi Eden Golan.

Njena pesem October Rain, ki je večinoma v angleščini z nekaj besedami v hebrejščini, naj bi namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani, ki je sprožil vojno v Gazi. S tem bi Ebu kršila načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na tekmovanju.

Konec preteklega tedna so si v Izraelu premislili. Radiotelevizija Kan je sporočila, da je celo predsednik Isaac Herzog pozval k udeležbi na tekmovanju, na katerem je Izrael do zdaj štirikrat zmagal. Ob tem je Herzog poudaril: "Država Izrael mora prav v času, ko nas tisti, ki nas sovražijo, skušajo zatreti in bojkotirati, dvigniti svoj glas ... Jasno in glasno na vseh svetovnih forumih."

Foto: Guliverimage

Kan je stopila v stik z avtorjema besedil dveh izbranih pesmi – October Rain, ki je bila izbrana na prvo mesto, in Dance Forever, ki je zasedla drugo – ter ju prosila, naj besedili prilagodita, pri čemer lahko sicer ohranita svojo umetniško svobodo, piše v izjavi radiotelevizije.

Med popravljenima besediloma bo nato Kan izbrala pesem, ki jo bo poslala nadzornemu odboru Evrovizije, ki bo odločal o udeležbi Izraela na tekmovanju. Izbrano pesem, ki jo bo izvajala 20-letna rusko-izraelska pevka Eden Golan, bodo javnosti razkrili 10. marca.

Izrael je leta 1973 postal prva neevropska država, ki sodeluje na Evroviziji, in bil vse odtlej deležen različnih polemik. Vse od leta 2015 se je država vedno uvrstila v finale tekmovanja, zmagala pa je štirikrat. Leta 1998 je bila izraelska predstavnica Dana International prva odkrita transspolna pevka, ki je zmagala na Evroviziji.

