Srbi izbrali evrovizijsko predstavnico, v finalu je bilo napeto

V soboto je bil v Beogradu veliki finale srbskega izbora za Pesem Evrovizije, v katerem je na koncu slavila Teya Dora s pesmijo Ramonda.

Poglejte:

Čeprav je bila Teya Dora ena od izvajalk, ki so ji pripisovali največ možnosti za zmago, je bil finale napet vse do konca. Po glasovih občinstva oziroma gledalcev je premočno vodila Breskvica s pesmijo Gnezdo orlovo, občutno manj glasov gledalcev je zbrala Teya Dora. V njeno korist so na koncu pretehtali glasovi strokovne žirije, ki jo je postavila na prvo mesto.

Dvaintridesetletna Teya Dora oziroma Teodora Pavlovska prihaja iz Bora na vzhodu Srbije, glasbeno se je izobraževala v ZDA in se tam ukvarjala tudi z glasbeno produkcijo, v Srbiji pa je ustvarjala pesmi za vrsto tamkajšnjih znanih izvajalcev.

Kot pevka je pozornost srbske in tudi mednarodne javnosti pritegnila lani, ko je za priljubljeno srbsko TV-serijo Južni vetar posnela pesem Džanum. Ta je postala viralna uspešnica na družbenih omrežjih, kjer so jo začeli množično uporabljati kot glasbeno podlago za videoposnetke na Instagramu in TikToku, na YouTubu pa je zbrala več kot 76 milijonov ogledov.

Oglejte si še: