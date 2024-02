Kontroverzna srbska favoritka za Evrovizijo razočarala z nastopom

V Srbiji ta teden izbirajo svojega predstavnika oziroma predstavnico na letošnji Evroviziji, po torkovem in četrtkovem predizboru bo veliki finale v soboto. Kljub odmevni evrovizijski vrnitvi Konstrakte, predlanske srbske predstavnice, letos za favoritko velja druga izvajalka.

To je mlada pevka in raperka Breskvica, ki se za evrovizijsko vozovnico poteguje s pesmijo Gnezdo orlovo in z njo močno dviguje prah. Po mnenju mnogih ima namreč besedilo močan političen podton, kar ni v skladu s smernicami Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Besedilo omenja "črne ptice", ki prekrivajo nebo, ob koncu pa pravi, da bodo te ptice odšle in da se bo nebo spet zjasnilo.

Mnogi so prepričani, da pesem govori o srbsko-albanskih konfliktih na Kosovu, češ da s črnimi pticami cilja na orla na albanski zastavi, in da namiguje, da bo Kosovo nekoč spet del Srbije. Druga razlaga, ki prav tako kroži po spletu, pa je, da pesem govori o Natovem bombardiranju Srbije leta 1999 in da so črne ptice Natova letala, jasno nebo ob koncu pesmi pa simbolizira upanje, da bodo nekoč pozabili na to.

Breskvica namigovanj o političnem sporočilu pesmi ni ne potrdila ne ovrgla, izjavila je le, da "si ljudje vsako pesem razlagajo po svoje".

"Ko smo jo pisali, smo imeli v mislih boj med dobrim in zlim, in da ne glede na vse na koncu vedno zmaga dobro," je še dejala.

V torek zvečer, ko je pesem prvič v živo zapela na prvem polfinalnem večeru, pa je splet znova zagorel, a tokrat iz drugačnega razloga. Mnoge je namreč razočarala njena vokalna izvedba, ki da ni bila na ravni studijske.

Tako je zapela v živo:

"Nima glasu za takšne pesmi", "to je bil nastop za dva dinarja" in "bila je med najslabšimi" so le nekateri od komentarjev na družbenih omrežjih, kljub temu pa se je uvrstila v sobotni finale. V njem se bo skupaj pomerilo 16 izvajalcev, osem uvrščenih iz torkovega in osem iz četrtkovega predizbora.