Bombastična marčevska turneja Tine Gorenjak in Tanje Kocman

Komedija Na zdravje je v poplavi predstav res nekaj posebnega. Tina Gorenjak in Tanja Kocman spregovorita o temah, ki se slej ko prej dotaknejo vseh nas, a to na tako duhovit, inovativen in optimističen način, da boste s predstave odšli ne le nasmejani, pač pa tudi polni volje do življenja. Kje in kdaj vas bosta nasmejali na njuni marčevski turneji, vam zaupamo na koncu našega pogovora.

O čem vse govori komedija Na zdravje in zakaj gledalci pravijo, da je res nekaj posebnega?

Tina: No, že naslov namigne, da se dotakneva tudi pivskih navad, a večji del predstave je posvečen psiho-fizičnemu zdravju in zdravju v odnosih. Seveda komedija ni priročnik za zdravje, saj pripovedujeva predvsem o najinih osebnih izkušnjah in pogledih na svet. Posebnost je zagotovo "črni humor" in razmišljava, ali bi bilo pametno, da predstavo označiva kot neprimerno za mladostnike pod 18 let. No, vsaj ne v spremstvu staršev (smeh, op. a.).

Tanja: Verjetno je predstava nekaj posebnega, ker se dotika toliko različnih življenjskih tem, s katerimi se vsi srečamo slej ko prej v življenju. Spregovoriva o samopodobi, menopavzi, o prvem in zadnjem seksu, izgubi vozniškega izpita, pitju v družini, izgorelosti, okrutnosti socialnih omrežij in hkrati o čudovitih rešitvah, ki jih najdemo na spletu, celo o smrti, pogrebih in bolezni, a vse na zelo zabaven način. Mislim, da boste doživeli obrate, ki jih niste pričakovali. A brez skrbi - predstava je gledalcu prijazna (smeh, op. a.).

Komedija Na zdravje ni obisk psihologa, piše v opisu. Malo za hec in malo za res - kakšno je vajino mentalno stanje?

Tanja: Odlično (smeh, op. a.)! Kot vlakec smrti, malo gor in malo dol (smeh, op. a.). Od nekdaj pravim, da je človeško življenje tako lepo in sončno ravno zato, ker moramo ceniti tako vzpone kot padce, in podobno je z mentalnim zdravjem. Pomembno je, da se zavedamo, da vse stvari v življenju minejo - hvala bogu tako slabe kot na žalost tudi dobre. Vedeti moramo tudi, da imamo vsi svoje težave in boje, zato je treba to čim manj tabuizirati. Midve s Tino na svet gledava skozi lečo humorja. Verjetno je komu, ki se ne more tako posluževati humorja, zelo težko, zato si želim, da bi se ljudje sprostili in pogledali z drugega zornega kota. Pri mentalnem zdravju se moramo včasih poslužiti tudi strokovnih nasvetov in pomoči, v tem ni nič slabega. Nekateri se "samoterapiramo" skozi oder, drugi morajo najti svoj način.

Tina: Jaz v predstavi na temo mentalnega zdravja pogledam na drugačen način, saj se mi zdi, da je v zadnjih nekaj desetletjih prišlo do posebnega pojava: na eni strani smo začeli sprejemati, da se je pametno obrniti na strokovnjake, ki nam lahko pomagajo, po drugi strani pa se je istočasno pojavilo veliko ljudi, ki nam perejo možgane. Kolikor smo ljudje postali odprti do dela na sebi in duhovnosti, je trg tudi preplavljen z neko kvazi duhovnostjo. In ni vse duhovnost, kar se sveti (smeh, op. a.).

Foto: SMEJMO SE

Če pogledamo še fizično zdravje. Kako sta?

Tanja: V redu, samo staram se. Ja, Tina, oprosti, vedno težje je vstati iz postelje (smeh, op. a.). V predstavi se posvečam tudi odnosu do lastnega telesa, ki posledično vpliva na mentalno zdravje - to so moje izkušnje, iz katerih lahko črpam. Drugače sem v redu, hodim na Pohorje in manj pijem (smeh, op. a.). Ko se dobro počutiš fizično, se tudi psihično. In obratno. Je pa to za ljudi, kot sem jaz, celoživljenjski projekt.

Tina: Mislim, da je to za vse celoživljenjski projekt, tako mentalno kot fizično zdravje. Tudi jaz lahko potrdim, da slabo psihično počutje vpliva na pojav bolezni. A o raku v predstavi ne govorim veliko, ker je dovolj drugih tem, ki kličejo po humorju. Govorim pa o menopavzi, za katero sem si rekla, da o njej nikoli ne bom govorila, ker me je vedno motilo, da se o tem obdobju ženske govori na tako zelo slabšalen način. No, ampak sem našla dobre in seveda smešne strani menopavze. Gledalke so rekle, da bi morala imeti motivacijska predavanja na to temo (smeh, op. a.). Vendar ostajam pri stand upu.

Kako pogosto nazdravita ena z drugo?

Tanja: Ne glede na to, kolikokrat, je premalo (smeh, op. a.). Vesela sem, da je nastala ta predstava, da se redno slišiva in vidiva. Vesela sem, da lahko redno nazdravljava, četudi z malinovcem.

Tina: To, da delaš z nekom, ki ga komaj čakaš, je zagotovo dodana vrednost. Vsak sestanek, vsaka pot na predstavo je polna smeha, veselja in deljenja dogodivščin, to je res velika sreča.

Foto: SMEJMO SE

Kot pravimo, je smeh pol zdravja. Bi vajino komedijo Na zdravje predpisali na recept?

Tanja: Absolutno. Predvsem zaradi tega, ker je to, da lahko na svet, odnose in sebe gledaš skozi humor, res veliko darilo. In tega obdarovanja je v najini predstavi veliko. Prav tako je veliko trenutkov, v katerih se marsikdo najde, zgodb, ki jih je kdo že v taki ali drugačni obliki doživel in so zaradi tega samo še bolj komične. In že to, da se človek premakne od vsakodnevnih skrbi in se sprosti ob predstavi, je velik doprinos za boljše živce, manjši stres in nasploh boljše zdravje.

Tina: In smeh je veliko bolj žlahten v živo, v dvorani, v družbi ljudi kot pa pred domačim televizorjem. Življenje je tako hitro in nepredvidljivo, zato dogodivščin in veselja ne prelagajte "na naslednjič". Se vidimo na eni od predstav v marcu in na zdravje!

