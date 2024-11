29-letnemu ameriškemu glasbeniku Collinsu Obinna Chibuezeju, ki ga oboževalci bolje poznajo pod umetniškim imenom Shaboozey, lahko kmalu uspe veliki met. Njegova pesem A Bar Song (Tipsy) že 18. teden kraljuje na vrhu lestvice Billboard Hot 100 in je tako le en teden oddaljena od izenačitve dosedanjega rekorda, ki ga ima v lasti Lil Nas X s pesmijo Old Town Road (ki jo izvaja z Billyjem Rayem Cyrusom), in je leta 2019 na lestvici dominirala 19 tednov.

Pesem Shaboozeyja na vrhu lestvice Hot 100 kraljuje že od julija, že kmalu pa bo znano, ali ji bo uspelo izenačiti ali celo preseči rekord v bogati 66-letni zgodovini lestvice.

Glasbenik, pevec, tekstopisec in glasbeni producent Shaboozey je prvič pozornost javnosti pritegnil s svojo pesmijo Start a Riot iz leta 2018, ki je bila vključena v zvočni posnetek filma Spider-Man: Novi svet. Leta 2024 je na njenem osmem studijskem albumu pri dveh pesmih sodeloval tudi z Beyonce. Foto: Guliverimage

Žurerska himna, kot jo je poimenoval Billboard, je prav tako že 22. teden na vrhu multimetrične lestvice Hot Country Songs. To pomeni, da je pesem postala ena izmed sedmih uspešnic, ki so dosegle ta mejnik.

Bo Shaboozeyju uspelo podreti rekord še pred prihodom prazničnih uspešnic?

Na prvem mestu lestvice Hot 100 se je od začetka lestvice 4. avgusta 1958 zvrstilo 1.175 vodilnih pesmi.

Seznam petih pesmi, ki se jim je uspelo najdlje obdržati na vrhu lestvice, so z 19 tedni Old Town Road - Lil Nas X in Billy Ray Cyrus leta 2019, 18 tedni (do zadnjega merjenja) A Bar Song (Tipsy) Shaboozeyja leta 2024, 16 tedni Last Night Morgana Wallena leta 2023, 16 tedni Despacito Luisa Fonsija & Daddyja Yankeeja ter Justina Bieberja leta 2017, 16 tedni One Sweet Day Mariah Carey & Boyz II Men v letih 1995-96.

Kot so poročali nekateri ameriški mediji, ima Shaboozyjeva pesem dostojne možnosti, da izenači rekord skladbe Old Town Road, ki je bila na prvem mestu 19 tednov – vendar pa se sooča z zelo hitro bližajočo se oviro, saj prihajajo božični prazniki, z njimi pa se na vrh lestvice praviloma vrnejo prevladujoče praznične megauspešnice, kot so All I Want for Christmas is You Mariah Carey, Rockin' Around the Christmas Tree Brende Lee in druge.

