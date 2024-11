Umrl avtor pesmi Edith Piaf Non, je ne regrette rien

V starosti 95 let je umrl skladatelj in pevec Charles Dumont, avtor pesmi Non, je ne regrette rien, ki jo je pela Edith Piaf. Sodeloval je tudi z ameriško pevko Barbro Streisand in francosko-italijansko zvezdnico iz 60. let prejšnjega stoletja Dalido. Umrl je po dolgi bolezni na svojem domu, poroča francoska tiskovna agencija dpa.

Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je Dumonta označila za veliko osebnost francoskega šansona.

Edith Piaf vendarle prepričal, da izvede eno njegovih skladb

Dumont je bil po izobrazbi trobentač, svojo kariero pa je preoblikoval na prelomu v 60. leta, ko je Piaf, potem ko ga je večkrat zavrnila, prepričal, da izvede eno od njegovih skladb.

"Pojavili smo se pri njej doma in spustila nas je noter," je pred leti za AFP povedal Dumont o dnevu leta 1960, ko mu je uspelo srečati pevko skupaj s svojim piscem besedil Michelom Vaucairejem.

"Skladbo sem zaigral na klavirju in ... postala sva nerazdružljiva," je dejal in dodal, da je pesem, ki jo je napisal leta 1956 pri svojih 27 letih, oživila kariero Piaf, ki je bila takrat po njegovih besedah v zatonu. Non, je ne regrette rien je od takrat postala nepozabna klasika Piaf, ki je umrla leta 1963.

"Mati me je rodila, a Edith Piaf me je privedla v svet"

"Mati me je rodila, a Edith Piaf me je privedla v svet," je Dumont povedal v intervjuju za AFP leta 2015. "Brez nje ne bi nikoli naredil vsega, kar sem naredil, ne kot skladatelj ne kot pevec," je dodal. Zanj je to srečanje pomenilo začetek plodnega sodelovanja s Piaf, za katero je ustvaril več kot 30 pesmi.

Sodelovanje s Piaf mu je vlilo samozavest, da se je približal Barbri Streisand, ki je bila zvezdnica že v 60. letih prejšnjega stoletja in na dobri poti, da postane ena najbolj prodajanih glasbenih izvajalk vseh časov. Glasbeni založnik je predlagal, naj ji ponudi svoje delo, nasvet pa je kasneje opisal kot usodo, ki mu je dala brco.

Nazadnje nastopil leta 2019

Odšel je v New York in ji igral na klavir v njeni garderobi v gledališču na Broadwayu. "Rekla mi je: 'To mi je zelo všeč. Posnela bom ploščo. Zbogom, mladenič'," je pojasnil. Streisand je nato leta 1966 izdala singl z Dumontovo pesmijo Le Mur, zapeto v francoščini, in njeno angleško različico I've Been Here.

Dumont je na odru nazadnje nastopil leta 2019 v Parizu.