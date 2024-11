V 92. letu starosti se je poslovil Quincy Jones, eden najslavnejših glasbenih producentov vseh časov. Sodeloval je z nešteto svetovnimi zvezdami, tudi sam se je preizkusil v petju, skladanju in pisanju knjig.

Kaj imajo skupnega Michael Jackson, George Benson, Frank Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Miles Davis, Billie Holiday, Peggy Lee in Ella Fitzgerald? Vsi ti glasbeniki so sodelovali z glasbenim mogotcem Quincyjem Jonesom, ki je bil eden najpomembnejših producentov v zgodovini glasbene industrije.

Kot je sporočila njegova družina, je 91-letni Jones v nedeljo umrl na svojem domu v Los Angelesu, obkrožen s svojimi najbližjimi. "Čeprav je to za našo družino neizmerna izguba, slavimo njegovo neverjetno življenje. Nikoli ne bo več nikogar, kot je bil on," so zapisali v sporočilu za javnost.

Michael Jackson in Quincy Jones leta 1984 Foto: Guliverimage

Jones, rojen leta 1933 v Chicagu, je bil v svoji dolgi karieri glasbeni menedžer, nastopal je kot solo izvajalec in spremljevalni glasbenik, pisal, produciral in aranžiral je pesmi, vodil založbo, skladal filmsko glasbo, pisal knjige, režiral celovečerne filme in sodeloval pri razvoju televizijskih serij. Najbolj ga je proslavil eden najslavnejših albumov v zgodovini popa, Thriller Michaela Jacksona iz leta 1982, pod katerega se je podpisal kot producent.

Za grammyja je bil nominiran kar 80-krat, prejel jih je 28. Več od njega sta jih prejela le dirigent George Solti, ki jih je zbral 31, in pevka Beyonce, ki je doslej prejela 32 grammyjev.