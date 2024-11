Producentu Quincyju Jonesu posthumno častni oskar

Kot je poudarila, je Jones večkrat dejal: "Živi vsak dan, kot da je tvoj zadnji, in nekega dne boš imel prav." In to je tudi storil, so besede Rashide Jones ob prejemu nagrade povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Velikan ameriške glasbene industrije Jones je v 92. letu umrl za rakom na trebušni slinavki le dva tedna pred tem, ko naj bi mu na podelitvi nagrad governors izročili eno od prestižnih nagrad Akademije za življenjsko delo, so spomnili pri AFP.

Znan kot producent velikih glasbenih osebnosti

Jones je bil najbolj znan kot producent velikih glasbenih osebnosti, kot sta Frank Sinatra in Michael Jackson. V skoraj 70-letni karieri je vrh dosegel kot producent albuma Thriller Michaela Jacksona. Bil je tudi eden od producentov kultne pesmi We Are the World iz leta 1985.

V skoraj 70-letni karieri je vrh dosegel kot producent albuma Thriller Michaela Jacksona. Foto: Guliverimage

"Resnično je imel velik vpliv na svet filma," je ob predstavitvi nagrajenca dejal igralec Jamie Foxx. Jones je namreč svoje delovanje razširil tudi v Hollywood ter pisal glasbo za filme in televizijske oddaje. Ustvarjal je svoje lastne uspešnice, kot je bila Soul Bossa Nova, in obenem aranžiral za številne zvezdnike glasbene industrije. Sodeloval je s Sinatro, za katerega je priredil najbolj znano različico pesmi Fly Me To The Moon.

Prejemnik 28 grammyjev

Produciral je televizijsko uspešnico iz 90. let Princ iz Bel Aira, v kateri je zaigral Will Smith. Množicam je predstavil Oprah Winfrey in jo povezal s Stevenom Spielbergom. Zaigrala je v njegovem filmu Nekaj vijoličastega in bila za vlogo nominirana za oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo.

Je med najbolj odlikovanimi osebnostmi iz sveta zabavne industrije, pred tokratnim častnim oskarjem je prejel skoraj vse najpomembnejše nagrade, vključno z 28 nagradami grammy. Prejel je tudi emmyja in tonyja.