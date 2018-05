Več kot le serija o nogometu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na programu Klasik TV vas bo v prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu uvedla kultna dramska serija Več kot igra režiserja Zdravka Šotre in scenarista Slobodana Stojanovića.

Serija Več kot igra (Više od igre, 1977) prikazuje življenje prebivalcev izmišljenega mesta Gradina pred začetkom druge svetovne vojne, tematska hrbtenica pripovedi pa je nenehno tekmovanje med obema nogometnima kluboma – Meščanskim in Delavskim.

Glavni junak serije je mladi nogometaš prvega kluba in politični aktivist Danilo Živić (Petar Božović), v devetih epizodah pa se pojavi še vrsta drugih likov, kot so lastnik kina Miroslav Ilić - Guliver (Nikola Simić), lekarnar Beli (Vlastimir Đuza Stojiljković), načelnik Vasić (Živojin Žika Milenković) in drugi.

Zgodba o nogometu in razvoju mesta

Serijo je režiral Zdravko Sotra, ki se ga spomnimo po filmih Zona Zamfirova in Tretji rajh, pod scenarij pa se je podpisal Slobodan Stojanović.

Ta je v času snemanja pojasnil, da zgodba o nogometu spremlja politični, gospodarski in zgodovinski razvoj mesta, kar pomeni, da bo pritegnila tudi tiste gledalce, ki se ne prištevajo med športne navdušence.

Vadil z zvezdnikoma Zvezde

In še zanimivost iz zakulisja snemanja serije – igralec Vojislav Brajović - Voja se je na vlogo nogometaša Bećiča pripravljal tudi tako, da je treniral ta šport s tedanjima slovitima nogometašema kluba Crvena zvezda Zoranom Filipovićem in Dragoslavom Šekularcem.

Serijo bodo na programu Klasik TV premierno predvajali v soboto, 26. 5., ob 20. uri.