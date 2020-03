Umrl je igralec Peter Musevski

V 55. letu starosti je umrl znani slovenski dramski in filmski igralec Peter Musevski. Novico o igralčevi smrti so potrdili v Prešernovem gledališču Kranj, kjer je bil Musevski zaposlen.

Leta 1965 v Ljubljani rojeni Peter Musevski je bil od leta 2003 član igralskega ansambla PG Kranj. Kot so zapisali na uradni spletni strani Prešernovega gledališča, je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomiral iz dramske igre.

Izrazito karakterni igralec

Med letoma 1995 in 2003 je bil zaposlen v Primorskem dramskem gledališču, kjer se je uveljavil kot izrazito karakterni igralec, ki je nase opozarjal predvsem z realistično igro in minimalističnimi izraznimi sredstvi. Leta 2003 je dobil priložnost v Prešernovem gledališču Kranj.

Bil je eden od najbolj cenjenih in največkrat nagrajenih slovenskih filmskih igralcev - igral je v številnih filmih, ki so prejeli nagrade na najpomembnejših svetovnih festivalih. Za vrhunske umetniške presežke v vlogah zadnjih let je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada za leto 2009.

Musevski je zaigral v številnih filmih in bil za svoje delo večkrat nagrajen. Leta 1999 smo ga na TV-zaslonih spremljali v humoristični nadaljevanki TV Dober dan, dve leti pozneje pa je blestel v dramskem filmu Kruh in mleko režiserja Jana Cvitkoviča. Film je prejel zlatega leva prihodnosti v Benetkah, Musevski pa si je na mednarodnem festivalu v Valencii in Bratislavi prislužil nagrado za najboljšega igralca.

Musevski v filmu Kruh in mleko:

Dolgoletno sodelovanje s Kozoletom

"Zbogom, dragi Pero," je ob smrti prijatelja in dolgoletnega sodelavca na družbenem omrežju Facebook zapisal režiser in scenarist Damjan Kozole. Prav z njim je Musevski pogosto sodeloval, med drugim v filmih Stereotip, Rezervni deli, Delo osvobaja, Za vedno Slovenka in Nočno življenje.

V zadnjem času smo ga na televizijskih zaslonih lahko spremljali v krimi-romantični TV-seriji V imenu ljudstva, v filmu pa je po pisanju STA nazadnje zaigral letos, in sicer v koprodukcijskem filmu Vinka Möderndorferja Zastoj.

Musevski v vlogi taksista v Stereotipu:

Musevski v Delo osvobaja:

Musevski v Rezervnih delih: