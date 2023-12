Trump odločno: Brez mene ta film ne bi postal tako uspešen

Columbus je že leta 2020 za Business Insider povedal, da so med snemanjem pristopili k hotelu Plaza pri Centralnem parku, ki je bil takrat v Trumpovi lasti. Želeli so snemati v avli znamenitega hotela, kar jim je Trump odobril pod pogojem, da tudi sam nastopi v filmu. "Vsilil se je v film," je pojasnil režiser.

V filmu glavnega igralca sreča v avli hotela Plaza

Omenjeni intervju je začel tudi letos v času božičnih praznikov skupaj s filmom krožiti po ameriških medijih in Trump se je tokrat odzval. "Takrat sem bil zelo zaposlen in nisem imel namena storiti tega. Bili so zelo prijazni in predvsem vztrajni. Strinjal sem se in to je to. Ta majhna vloga je poletela kot raketa in film je bil ter je še vedno uspešen, še posebej okrog božiča. Če me niso hoteli, zakaj so me potem dali v film in me obdržali v njem več kot 30 let?", se je na svojem družbenem mediju Truth Social vprašal Trump.

Trump v filmu glavnega igralca Macaulayja Culkina sreča v avli hotela Plaza in z njim izmenja nekaj besed. Vodilni predsedniški kandidat republikancev se je podobno pojavljal tudi v drugih filmih.

Preberite tudi: