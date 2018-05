To je osem polfinalistov šova Nova zvezda Slovenije #video

V četrtfinalu Nove zvezde Slovenije se je s skladbami, ki si jih prvič niso izbrali sami, ampak so jim bile dodeljene, predstavilo 12 tekmovalcev. A štirje so izpadli; to so bili Urban Pfeiler, Kaja Rušnov, Maki Teodorović in Matic Dokler.

Osem polfinalistov šova Nova zvezda Slovenije Foto: Planet TV Bitko za novo pevsko zvezdo Slovenije bodo čez teden dni na velikem polfinalnem odru torej bili: Arijana Lucas, Tatjana Mihelj, Viviana Kukar, Tina Drnovšček, Taja Šviligoj, Urban Vidmar, Lara Mijatovič in Elizabeta Lebar – Betka.

Četrtfinalna oddaja je s seboj prinesla poseben izziv, tekmovalcem so bile dodeljene skladbe, ki so drugačne od tistega, kar so si doslej izbirali sami. Da bi se z izzivom lažje spopadli, so v tednu pred četrtfinalnim nastopim dobili tudi malce pomoči – pesem so vadili skupaj z glasbenico in učiteljico petja Evo Hren.

Drugačen je bil tudi sistem glasovanja. Žiranti so ves čas nastopov sedeli dvignjeni na višino odra in od začetka do konca spremljali nastope, vsakemu nastopajočemu pa so dodelili ocene od ena do deset. A da je bilo vse skupaj bolj napeto, so po vsakem nastopu le trije člani žirije povedali, kaj mislijo, ter dodelili svojo oceno, druga dva sta to naredila na koncu, tik pred razglasitvijo.

