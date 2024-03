Kuraltovi že pri dveh zmagah. Celovec in Beljak danes za izenačenje.

Hokejisti Fehervarja so že na pol poti do polfinala lige Ice, ko so v ponedeljek v četrtfinalni seriji s Pustertalom vknjižili še drugo zmago. Tudi pri tej je z zadetkom sodeloval slovenski legionar Anže Kuralt. Danes bo na delu še preostalih šest moštev v končnici, Celovčani in Beljačani lovijo izenačenje, saj so prvi tekmi z Vorarlbergom in Beljakom izgubili.