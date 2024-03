Začenja se četrtfinale

V ligi Ice se danes začenja četrtfinale. Moštva igrajo na štiri zmage, pari pa so Celovec - Pioneers Vorarlberg, Fehervar - Pustertal, Red Bull Salzburg - Linz in Bolzano - Beljak. Pustertal si je ,mesto v končnici priboril v četrtek, ko je na odločilni tretji tekmi kvalifikacij po hudem boju in šele v podaljšku izločil HK SŽ Olimpijo. Zdaj ga čaka spopad z možno madžarsko ekipo, v kateri igra slovenski legionar Anže Kuralt.