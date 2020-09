Ta igralec naj bi bil novi Bond, Britanci niso zadovoljni #video

Čez konec tedna so se pojavile govorice o novem igralcu, ki naj bi kot James Bond nasledil Daniela Craiga, vendar so se takoj pojavila številna negodovanja.

Na spletu so začele krožiti govorice, da naj bi naslednjega Jamesa Bonda upodabljal priljubljeni Tom Hardy, ki ima za sabo že lepo število priznanih vlog, kot najbolj znanega agenta na svetu pa naj bi ga uradno okronali novembra.

Za november se namreč načrtuje, da bo v kinematografe končno prišel zadnji Bondov film Ni čas za smrt, ki bi moral premiero doživeti aprila, a je načrte prekrižala pandemija novega koronavirusa. Ravno v času predvajanja zadnjega filma z Danielom Craigom kot Bondom so nameravali naznaniti Hardyja kot njegovega naslednika.

Ob tem je začela spet krožiti izjava režiserja Christopherja Nolana, resnega kandidata za režiranje naslednjega filma o Bondu, ki je nekoč dejal, da bi bil Hardy "odličen" kot legendarni agent 007.

A več let se namiguje tudi, da bi novi Bond lahko postal Idris Elba. Foto: Getty Images

Pritoževanje na Twitterju in pri Telegraphu

A čeprav še ni nič ni uradno, so se na družbenih omrežjih že pojavila negodovanja pri izbiri novega agenta 007. Oboževalci Idrisa Elbe so glasno razočarani, ker vloga spet ni šla v njegove roke – govorice o tem, da naj bi on postal naslednji Bond, krožijo že nekaj let.

Na Twitterju so začeli deliti, da je Hardy sicer super izbira, a ne tako super kot Elba, in da že nekaj časa navijajo za Elbo.

Medtem pa se s Hardyjem ne strinja še eden največjih britanskih časnikov The Telegraph, kjer so v članku Tom Hardy kot Bond? To bi bila najslabša mogoča odločitev zapisali, da je Hardy slaba izbira, ker je "preveč slaven, preveč grob in prestar".

Daniel Craig je že pred časom oznanil, da bo film Ni čas za smrt njegov zadnji, v katerem bo igral Jamesa Bonda. Foto: IMDb

Producenti medtem še niso potrdili ničesar, saj jih najprej čaka svetovna premiera zadnjega Bonda s Craigom na čelu, ki se bo po novih načrtih zgodila 12. novembra. Takrat si lahko film ogledate tudi v naših kinematografih.

Ni čas za smrt bo peti in hkrati zadnji film z Danielom Craigom, ki se je v agenta prvič prelevil leta 2006 v filmu Casino Royale, nato pa še v Kvantumu sočutja (2008), Skyfall (2012) in Spectre (2015).

Če bi film Ni čas za smrt začeli predvajati aprila, kot je bilo sprva načrtovano, bi bil to zaradi kinematografov, ki jih je izpraznil strah pred novim koronavirusom, popoln polom. Producenti in studii upajo, da bo obisk novembra, tik pred ameriškim dnevom zahvalnosti, boljši, saj ta v filmski industriji velja za enega najbolj dobičkonosnih.

Tako je bilo videti lanskoletno snemanje filma Ni čas za smrt v Italiji:

