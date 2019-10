Divje in glasno: tako v Italiji snemajo novega Bonda #video

Za volanom aston martina nekdanji Stig

Novo adrenalinsko nadaljevanje sage o Jamesu Bondu z naslovom "No time to die" bo na velika platna prišlo aprila prihodnje leto. Snemalna ekipa na čelu z glavnim zvezdnikom Danielom Craigom in lepotico Léo Seydoux se te dni zadržuje v majhnem mestecu na jugu Italije. Matera je s svojimi starimi zgradbami, obzidjem in kockasto podlago pravo prizorišče za avtomobilski lov, ki bo eden vozniških vrhuncev v novi bondijadi.

Posnetki prikazujejo, kako se Daniel Craig po mestnih ulicah podi z repliko legendarnega aston martina DB5. Kljub temu gre za več milijonov vreden avtomobil, ki ga v najtežjih vozniških akcijah vozi nekdanji Stig, Ben Collins ali pa reli dirkač Mark Higgins. Za njim se vozita dva jaguarja XF, za slovitim vohunom se podi tudi motor in za kratek čas se vidi tudi caterhama 7.

Pred snemanjem so ulice pregonov popolnoma očistili. S tem so poskrbeli za boljši oprijem pnevmatik, ki zdaj na starodavnih kamnitih kockah puščajo dolge črne sledi. Snemalna ekipa mora zato vsak večer po koncu snemanja vse nastale sledi očistiti in cesto pustiti v takšnem stanju, kot je bila pred začetkom snemanja. Prebivalce poleg čudovitega zvoka motorja iz aston martina ne pusti spati še helikopter, ki ga uporabljajo za snemanje prizorov.