Studio zloglasnega Weinsteina gre v bankrot

Foto: Reuters

Hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina so oktobra lani po vrsti obtožb o spolnem nadlegovanju in zlorabah odpustili iz podjetja oziroma studia Weinstein Co., ki ga je soustanovil z bratom Bobom Weinsteinom, finančne težave, v katerem se je podjetje znašlo, pa so nameravali rešiti s prodajo skupini vlagateljev.

Stvari pa so se zapletle, ko je newyorški državni tožilec Eric Schneiderman pred dvema tednoma vložil tožbo proti bratoma Weinstein in podjetju Weinstein Co. zaradi spolnega nadlegovanja, zastraševanja in diskriminacije ter ravnanju vodilnih v podjetju, ki so ob tem početju gledali stran.

Pogajanja o prodaji so prekinjena, sledi bankrot

Zaradi tožbe so se vlagatelji, ki so nameravali studio kupiti za okoli pol milijarde evrov in ga temeljito preoblikovati - upravni odbor naj bi v večini sestavljale ženske -, odstopili od pogajanj in nakupa, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da bo podjetje zato prisiljeno v bankrot.

Foto: Getty Images

Obtožbe o zlorabah so bile namreč zadnji žebelj v krsto studia, ki je v zadnjih nekaj letih posnel več neuspešnih filmov. Tako je bil daleč od časov slave, ki si jo je prislužil z uspešnicami, kot so bile Kraljevi govor, Igra imitacije in Za dežjem posije sonce.

Newyorški tožilec medtem v tožbi od bratov Weinstein zahteva za zdaj neznani znesek, ki vključuje tudi odškodnine žrtvam zlorab. Odvetnik Harveyja Weinsteina je sicer v odzivu na tožbo dejal, da bo "pravična preiskava" pokazala, da je veliko obtožb o nadlegovanju in zlorabah neutemeljenih.

Weinsteinov škandal uničuje tudi podjetje njegove nekdanje žene

Harveyja Weinsteina je oktobra, kmalu po razkritju obtožb o spolnem nadlegovanju, zapustila žena Georgina Chapman, soustanoviteljica modne znamke Marchesa, ki pa ji zdaj prav tako slabo kaže.

Harvey Weinstein in Georgina Chapman v Cannesu leta 2015 Foto: Getty Images

Chapman oziroma njena modna znamka se je uveljavila predvsem kot znamka razkošnih večernih oblek, ki so bile priljubljena izbira zvezdnic na najpomembnejših hollywoodskih dogodkih. Po "padcu" Weinsteina pa je prišlo na dan, da so zvezdnice obleke Marchesa nosile prav zaradi producentovega vpliva oziroma celo njegovega pritiska, da jih morajo nositi.

Več o tem: Po škandalu Harveyja Weinsteina tone tudi Marchesa

Tik pred zdajci odpovedala revijo na newyorškem tednu mode

Ko je Hollywood Weinsteinu obrnil hrbet, se je podobno zgodilo tudi z Marcheso - to sezono podelitev nagrad, ki se je začela z zlatimi globusi, Marchesinih oblek na rdečih preprogah praktično ni. Zadnji od znakov, da je blagovna znamka Georgine Chapman v težavah, pa je bil njen umik z nedavnega newyorškega tedna mode. Uradno so iz podjetja sporočili le, da bodo kolekcijo za jesen 2018 predstavili "v prenovljenem formatu", neuradne govorice, ki jih je povzel New York Post, pa pravijo, da se Chapmanova, ki je trenutno sredi ločitve od Weinsteina, preprosto ni upala pojaviti na newyorški modni brvi in je revijo tik pred zdajci odpovedala.