In kot bi mignil … je ravno sredi druge sezone in je ena najbolj gledanih serij HBO. Nadaljevanje kultne serije Seks v mestu je v drugi sezoni precej bolj podobno izvirni seriji, saj se je končala zgodba s smrtjo Carriejinega moža Živine, tako da je to ponovno serija o iskanju ljubezni in samskosti v New Yorku. Za kratko sceno se je vrnila celo igralka Kim Cattrall v vlogi nepozabne Samanthe, a žal njena odsotnost še zmeraj zaznamuje In kot bi mignil … O fokusu nove sezone, snemanju v New Yorku in o tem, kaj se je sama naučila od Carrie, je spregovorila glavna igralka in producentka Sarah Jessica Parker.

Kakšni so občutki ob vrnitvi v Carriejine čevlje, njeno garderobo, stanovanje?

Lani, ko smo se prvič vrnile, me je preplavil občutek domačnosti … ampak hkrati mi je bilo vse tudi nekoliko tuje. Zdaj, v drugi sezoni, je vse precej bolj utečeno. To je zmeraj tako vesel, ustvarjalen, izzivov poln, zanimiv in vesel kraj, kjer sem obkrožena z izjemno, čudovito in nadarjeno ekipo. Tudi ulice New Yorka so nas dobro sprejele, saj smo tokrat snemali v več okrožjih, kjer je bilo zmeraj krasno in novo. Res je bila ponovno krasna izkušnja.

Med snemanjem Seksa v mestu so oboževalci in paparaci oblegali vse lokacije na prostem v New Yorku. Kako je bilo tokrat?

Ah, da, seveda. Najbrž jih je bilo še več, saj še ni bilo družbenih omrežij, ko smo zadnjič preživljali čas s temi liki. Zdaj pa, saj veste, koliko ljudi ima telefone s kamerami. Današnje množice so precej bolj osredotočene in zahtevne kot tiste takrat. Na ulicah, ki jih ljudje prepoznajo kot pogoste lokacije, je gneča še večja, kot je bila takrat. Z logistične perspektive je za nas še veliko težje. Kot producentka se pogosto spopadam z izzivom, kako spraviti vso opremo na ozke ulice New Yorka, pripraviti prostor za ekipo in celo zaledje, ki ga snemanje zahteva. Ko blokiramo cesto, je še zmeraj prostor za pešce in prodajalce zijal, ki imajo seveda pravico do tega, da so tam, mi pa jim moramo razlagati, da govorjenje in bliskavice lahko uničijo posnetek. Zgodi se, da snemaš dolgo, pomembno in kompleksno sceno, ki vključuje avtomobile in žerjave in solze in pri kateri je pomembno, kdaj določen igralec vstopi v sceno, a ravno takrat zasveti bliskavica in tako uniči ves trud – pa čeprav si vsem zabičal, naj tega ne počno. In nekaj takega se zgodi prav vsak dan. Ali pa zvok zaklopa fotoaparata. To je zelo naporno. A s tem se moramo sprijazniti. Tako da nekako razrešimo te stvari, vendar to zviša stroške in podaljša snemanja. S sodobnimi kamerami in telefoni je vse veliko napornejše in zahteva dodatno pozornost.

Snemanje v New Yorku je pogosto zahteven proces. Foto: HBO

Zveni kot logistična nočna mora.

No, ni nočna mora. Samo dodatni izzivi so, ki jih zdaj poznamo, ampak vseeno moramo zanje pogosto iskati nove rešitve.

Kako si je Carrie opomogla po dogodkih prve sezone?

Zdaj je polna upanja in veliko boljše volje. Ne bi rekla, da obstaja določena dolžina obdobja žalovanja. Kolikor razumem, je za vsakogar nekoliko drugače. In Carrie tudi komentira v eni od epizod nekje na polovici sezone, kako se ji zdi, da je precej dobro prebrodila to obdobje. Ampak menim, da te žalost zagrabi, ko jo najmanj pričakuješ. Na splošno bi rekla, da ji gre res v redu in da zadovoljna ugotavlja, kako je biti samska v New Yorku po dolgem razmerju. Stvari so se znatno spremenile, odkar je bila nazadnje samska. A zdi se mi, da je to zelo vesela sezona. Rekla bi, da ta sezona vsem prinaša veliko novih doživetij. Ne zgolj Carrie, vsem.

Res se zdi polna upanja.

Tudi jaz tako mislim. Carrie je v svojem bistvu polna upanja, precej optimistična in se pogosto poistoveti z drugimi ter zastavlja mnoga vprašanja. Verjame v New York, razmerja in spodbujanje intimnosti s prijatelji.

Carrie po nakupovalnem izletu, obkrožena z novimi oblačili in čevlji. Foto: HBO

Kako se vam zdi, da se je spremenila ali pa zrasla kot oseba?

Na enak način, kot vsi ljudje rastemo in se spreminjamo. Življenjske in službene in romantične izkušnje ter nova izkušnja v zvezi … Vse to je precej podobno kot doživetja večine običajnih ljudi v obdobju enega desetletja. Njena velika prelomnica – ki je globalno sploh ne naredi posebne, je pa med prijateljicami edina s to izkušnjo – je smrt njenega moža. Izkušnja vsekakor vpliva na to, kako se loti dneva, ko se zjutraj prebudi, in kako se spopada s spomini. A rekla bi, da to velja za večino ljudi, ki so ljubili in izgubili.

Ta lik poosebljate že toliko časa. Se vam zdi, da ste se vi kaj naučili od nje?

Ne vem, ali sem se prav naučila kaj od nje, me pa navdihuje s tem, kako neguje svoja prijateljstva. Sama za prijatelje nimam na voljo toliko časa kot ona. Z leti mi je zmeraj večja skrivnost, kako ljudem uspe najti dovolj časa za vsa ta kosilca. A tudi to me navdihuje: da je tako dobra prijateljica. Kaj vse ji prijateljstvo pomeni. Pa čeprav mu sama ne zmorem posvetiti toliko časa in pozornosti. Uživam v podoživljanju njene življenjske izkušnje in sprejemanju tako neustrašnih odločitev, ki jih sama nikoli ne bi sprejela, in pri oblačenju v stvari, ki si jih sama ne bi drznila izbrati. To je neko življenje, ki ga živim vzporedno s svojim, in je bilo zelo zanimivo.

Carrie na pijači s prijateljicami. Sarah Jessica Parker, Sarita Choudhury in Karen Pittman. Foto: HBO

Kaj menite, da je na teh junakinjah, da so tako pomembne tolikim ljudem?

Z veseljem povem, da sama ne posvečam prav veliko časa takim vprašanjem, ker je vse skupaj zgolj akademska tema. Preprosto se zanesem na Michaela Patricka Kinga in njegovo izjemno skupino scenaristov, da bodo ustvarili resnično zanimive zgodbe. Začel je Darren Star, nato pa je v drugi sezoni serijo predal Michaelu. In mislim, da je bila ekipa zmeraj dobra pri pletenju zanimivih zgodb. Michael vedno poskuša izbezati kar največ iz likov in to velja za vse, tudi za naše nove člane zasedbe. Tako se mi zdi nenavadno razmišljati o tem, zakaj ima ta serija tak vpliv ali zakaj se ljudje tako poistovetijo z nami. Če bi polagala pozornost na to ali pa razmišljala o tem in poskušala ponoviti stvari, ki so morda kdaj prej bile učinkovite … To ne bi bilo pametno. Vem pa – in to z veseljem delim z vami –, da gre preprosto za omrežje ljudi, ki je omogočilo zelo iskrene, neposredne, "žmohtne", intimne pogovore med ženskami. Tega prej ni bilo in lahko smo uporabljale jezik, ki praviloma ni bil dovoljen na komercialni televiziji zaradi različnih navodil in zastarelih standardov. To je prva stvar. Druga stvar pa je to, da imajo ženske v resnici tovrstna prijateljstva, ampak jih pred tem ni bilo mogoče videti na televiziji. Pa tudi New York je imel tako ključno vlogo kot ozadje, kostumi so bili nekaj posebnega in vse to je bilo tesno povezano z dobrimi zgodbami – scenariji, ob katerih si se zamislil, zgodbe, zaradi katerih si načrtoval ogled epizode kot zmenek.

Imate svoje najljubše trenutke Carrie Bradshaw?

Ne. To je skupek vsega, kar je bilo. Lahko bi z vami delila najljubšo stvar, medtem ko se dogaja. Ob novi izkušnji na sceni je ta potem moja najljubša. Sicer pa težko izberem najljubše stvari: nikoli nisem znala izbrati najljubše knjige ali salonarja, še manj pa najljubšega otroka ali sorodnika. Zmeraj je celotna izkušnja tista, ki izpopolnjuje.

Torej najbrž nima smisla vprašati po najljubši obleki?

Rada imam tako tiste, ki zažgejo, kot tiste, ki so povsem mimo.

V drugi sezoni se vrne tudi Josh Corbett kot Aidan Shaw. Foto: HBO

