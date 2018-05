Razkrivamo nastope nocojšnje četrtfinalne oddaje! #video

V nocojšnji četrtfinalni oddaji Nova zvezda Slovenije se bodo od 12 tekmovalcev morali posloviti štirje, osem pa se jih bo še naprej borilo za naziv nove pevske zvezde na naši glasbeni sceni. A tokrat so bili mladi pevci in pevke postavljeni pred prav poseben izziv, spremenila pa so se tudi pravila glasovanja.

Nocoj se bo osem od dvanajstih tekmovalcev urvrstilo naprej v polfinale. Foto: Planet TV Do zdaj so si tekmovalci sami izbirali pesmi, za četrtfinale pa jim bodo skladbe dodeljene, in sicer tako, da bodo stopili iz svojih okvirov in bodo primorani pokazati svojo glasbeno širino.

V prvih treh studijskih oddajah so žiranti na začetku pesmi sedeli na svojih stolih nižje od odra in niso videli, kdo nastopa, temveč so le slišali petje. Če jih je tekmovalec prepričal, so se dvignili in s tem dali nastopajočemu svoj glas. Na koncu je vsak žirant svojemu favoritu oddaje podelil še zvezdico, ki je pomenila dodaten glas. Tisti z največ glasovi so se nato uvrstili naprej.

Zdaj bodo člani žirije ves čas sedeli tako, da bodo videli nastope, na koncu vsakega nastopa pa bodo podeljevali ocene od 1 do 10. A le trije na vsakega tekmovalca. Preostala dva bosta svoja glasova dala dodatno čisto na koncu, ob razglasitvi, da bo vse skupaj bolj napeto.

Kdo bo dobro opravil glasbeni izziv, pred katerim so se znašli, ter katerih bo tistih osem srečnežev, ki se bodo prebili naprej v polfinale

