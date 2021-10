Princesa Diana: Misliš, da me bodo ubili?

Na Londonskem filmskem festivalu je bila te dni premiera težko pričakovanega filma Spencer o princesi Diani in njeni odločitvi, da zapusti princa Charlesa. Kritiki so navdušeni nad igro Kristen Stewart, oboževalci in pisci o kraljevi družini pa so nad filmom zgroženi.

Celovečerni film Spencer prikazuje dogajanje v treh dneh, ki so pomembno zaznamovali življenje princese Diane. V filmu sledimo princesi Diani v božičnem času leta 1991, ko se je Lady Di odločila, da bo zapustila kraljevo družino. "Ni upanja zame, ne, dokler sem z njimi." Kasneje se celo sprašuje, ali jo bodo zaradi odločitve ubili.

Film je režiral čilski režiser Pablo Larrain. V kožo princese Diane se je prelevila Kristen Stewart, ki je zaslovela v sagi Somrak, tokrat pa je imela veliko dela z britanskim naglasom. Film je premiero doživel v začetku septembra v Benetkah, tokrat pa so ga predstavili še v Londonu. "Navdušena sem, da smo se predstavili tudi v domovini princese Diane. Četudi nas bodo vsi sovražili, vem, da bo vse v redu, ker smo v film vložili vse, kar smo imeli," je novinarjem povedala igralka Kristen Stewart, ki jo je vlogo nadvse prevzela. "Diano imamo vsi radi in rada bi jo razumela."

Film Diano prikazuje kot osebo, ki jo je kraljeva družina izolirala, kot razočarano žensko z omejeno svobodo, ki težko razume tradicionalne poglede družine. Prikazuje njen odnos do sinov, princev Williama in Harryja.

Vsebina filma: December 1991. Zakon valižanskega princa in princese je že zdavnaj ohlajen. Čeprav je govoric o ljubezenskih aferah in ločitvi na pretek, je za božične praznike na kraljevem posestvu blažen mir. Tam so ljudje, ki pijejo, jedo, se pripravljajo na lov. Diana pozna igro. Letos bodo stvari precej drugačne.

"Film ne ponuja nobenih novih informacij," je razložila Stewartova. "Ne pretvarja se, da ve nekaj, česar v resnici ne. Film predvsem poskuša v gledalcih vzbuditi določen občutek. Moji občutki so lahko samo moji. A Diana je bila ženska, ki je želela združiti ljudi, in želja filma je premoščanje razpok."

Na snemanju so filmski ekipi pomagali kraljevi svetovalci. Povedali so jim stvari, ki jih niso vedeli. "Na primer to, da ne smeš iti sam v kuhinjo in krasti hrane. Venomer smo imeli zraven nekoga, ki nas je popravljal, da je dogajanje delovalo pristno."

Četudi so kritiki tujih revij hvalili igro Kristen Stewart, jo označili za več kot odlično, govori se celo, da bi ji vloga lahko prinesla vsaj nominacijo za oskarja, so strokovnjaki, ki spremljajo življenje na dvoru, kritični. Menijo, da so ustvarjalci s filmom Diani ukradli dostojanstvo in spoštovanje, saj naj bi bila v filmu prikazana kot "čustveno nestabilno ženska, ki se je pogosto samopoškodovala ter pred mladim Williamom doživljala histerične izpade". Še posebej jih je zmotil prizor, kako si Diana predstavlja, da bi se vrgla po stopnicah ali se zadušila z biserno ogrlico, ki ji jo kupil mož.

Glavna urednica revije Majesty Magazine Ingrid Seward je za The Sun povedala: "Res je kruto, da so jo upodobili takšno. To je popolnoma nepotrebno. William in Harry bosta zaradi tega zelo jezna in prizadeta. Grozno jima bo, da so njuno mamo upodobili kot tako zmedeno žensko."

Režiser Pablo Larrain je razložil, da film ne govori o Dianini smrti, ampak se osredotoča zgolj na razmerje s kraljevo družino in na razmerje s sinovoma. "Odločili smo se, da se v filmu osredotočimo na Dianino identiteto in na to, da se je odločila, da ne bo postala kraljica. Diana je želela biti spet ženska, kot je bila, preden je spoznala Charlesa."

