Novinar, ki je opravil enega najodmevnejših intervjujev v zgodovini, je do njega prišel z lažmi in zavajanjem, razkriva novo poročilo o slavnem BBC intervjuju s princeso Diano.

BBC je končal preiskavo ozadja odmevnega intervjuja s princeso Diano, ki ga je leta 1995 opravil novinar Martin Bashir, kar je definiralo njegovo kariero. Odkrili so, da je Bashir do intervjuja prišel s zvijačami in zavajanjem, pri čemer je ukanil tudi Dianinega brata, Charlesa Spencerja.

Diana je v zdaj že legendarnem intervjuju z Bashirjem, ki je močno odzvanjal v javnosti, izjavila številne stvari, ki so se za vedno zapisale v zgodovino, med drugim je delila tudi podrobnosti iz zakona s princem Charlesom. V pogovoru je izjavila tudi slavni stavek: "V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo nekaj gneče."

Diana je v intervjuju razrila več podrobnosti o zakonu s Charlesom. Foto: Reuters

Bashir je ravnal "neprimerno" in "resno kršil" smernice

Med preiskavo, ki jo je na pobudo Dianinega brata Charlesa odredil sodnik John Dyson, so odkrili, da je Bashir ravnal "neprimerno" in je "resno kršil" smernice BBC pri pripravi osebnega intervjuja s princeso.

Bashir je med drugim Dianinemu bratu pokazal lažne bančne izpiske, iz katerih je bilo razvidno, da naj bi ji varnostniki palače prisluškovali ter da sta bila dva pomočnika celo plačana za to, da sta palači zagotavljala informacije o njej. Charles Spencer je na tej podlagi Bashirja predstavil Diani, kar je spodbudilo nastanek intervjuja.

BBC je po preiskavi že izdal javno opravičilo, pri čemer je trenutni generalni direktor televizijske mreže BBC Tim Davie dejal, da je bil intervju daleč od tistega, kar ima občinstvo pravico pričakovati, ter dodal: "Gospod Bashir je ravnal neprimerno in hudo kršil izdajo smernic."

Bashir je prejšnji teden zapustil korporacijo, a menda iz zdravstvenih razlogov, saj naj bi se zaradi zapletov po okužbi z novim koronavirusom izredno slabo počutil.

Poročilo navaja, da bi Diana verjetno vseeno pristala na intervju. Foto: Getty Images

"Diana bi verjetno vseeno pristala na intervju"

Poročilo še razkriva, da je Bashir tudi po intervjuju lagal svojim nadrejenim, kako je bil intervju pridobljen, pri čemer je tudi mreži BBC spodletelo pregledovanje dokumentacije, na podlagi katere je nastal ekskluziven intervju. Tudi sami so krivi za prikrivanje dejstev, so priznali. "BBC ni izpolnil visokih standardov integritete in preglednosti, ki so njegov zaščitni znak," še piše v poročilu.

Bashir se je sicer opravičil za lažno dokumentacijo, a pravi, da ne verjame, da je igrala pomembno vlogo pri pridobivanju intervjuja. To potrjujejo tudi Dianino na roke napisano sporočilo Bashirju en mesec po intervjuju, v katerem je zapisala, da ne obžaluje ničesar in da ji Bashir ni pokazal ničesar, česar se prej ni zavedala že sama, so dodali v poročilu. "Z zavajajočim vedenjem je Bashirju uspelo dobiti intervju, a je treba dodati, da bi Diana verjetno vseeno pristala na intervju," so zapisali.

Princ Harry meni, da je ta intervju vodil do prezgodnje smrti njegove mame. Foto: Reuters

William: BBC je prispeval k njeni paranoji

BBC se je opravičil tudi Dianinemu sinu, princu Williamu, ki je prav tako podal javno izjavo ob preiskavi. "Menim, da je zavajajoč način, na kakršnega je prišlo do intervjuja, vplival na to, kar je rekla moja mama. Intervju je bistveno prispeval k poslabšanju odnosa med mojima staršema in je takrat prizadel še nešteto drugih," je povedal v izjavi in dodal, da mu "prinaša nepopisno žalost, da je BBC prispeval k njenemu strahu, paranoji in izolaciji, ki se je spominjam iz zadnjih let z njo."

Oglasil se je tudi Dianin mlajši sin, princ Harry, ki je dejal, da je njuna mama zaradi tega izgubila življenje, saj je bil ta intervju prvi, v katerem se je odprla javnosti, kar je kasneje privedlo do množičnega zasledovanja paparacev. To je pripeljalo do tega, da je čez dve leti umrla v prometni nesreči, potem ko je hotela ubežati paparacem.

Preberite tudi: