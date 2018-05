Pravila igre se drastično spreminjajo #video

To soboto bo v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije še posebej vroče. Na odru se bo namreč med seboj pomerilo 12 četrtfinalistov, a le osem se jih bo uvrstilo naprej. Se pa s četrtfinalom spreminjajo tudi pravila tekmovanja. Vse skupaj bo veliko bolj zahtevno in dramatično.

Od 12 četrtfinalistov se jih bo v finale uvrstilo le osem. Foto: Planet TV

Do zdaj so si tekmovalci sami izbirali pesmi, kar so nekateri bolj, drugi manj izkoristili sebi v prid. A od zdaj bo vse drugače. Za četrtfinale jim bodo skladbe dodeljene, in sicer tako, da bodo stopili iz svojih okvirov in da bodo primorani pokazati svojo glasbeno širino.

Tudi v tej oddaji bodo solze tekle v potokih. Foto: Planet TV Tudi glasovanje žirije bo drugačno. V prvih treh studijskih oddajah so žiranti na začetku pesmi sedeli na svojih stolih nižje od odra in niso videli, kdo nastopa, temveč le slišali petje. Če jih je tekmovalec prepričal, so se dvignili in s tem dali nastopajočemu svoj glas. Na koncu je vsak žirant svojemu favoritu oddaje podelil še zvezdico, ki je predstavljala dodaten glas. Tisti z največ glasovi so se nato uvrstili naprej.

Zdaj bodo člani žirije ves čas sedeli tako, da bodo videli nastope, na koncu vsakega nastopa pa bodo podeljevali ocene od 1 do 10. A le trije na vsakega tekmovalca. Preostala dva bosta svoja glasova dala dodatno čisto na koncu, ob razglasitvi, da bo vse skupaj bolj napeto.

Natančnejša pravila si lahko ogledate v spodnjem videu. Katerim od 12 četrtfinalistov se bo uspelo uvrstili naprej v polfinale, pa preverite že to soboto ob 21. uri na Planet TV!