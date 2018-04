Poglejte si glasbene videospote turškega igralca

Özcan Deniz, glavni igralec priljubljene turške serije Usodna odločitev, je bil včasih priznan in uveljavljen glasbenik! Od začetka svojega delovanja pa do danes je izdal kar 11 studijskih albumov in bil na turški glasbeni sceni dejaven več kot 20 let.

Družina tega 45-letnega igralca se je iz njegove rodne Ankare kmalu preselila v turško provinco Aydin, kjer je preživel otroštvo in najstniška leta. V tem času je mladenič pisal amaterske igre, ki jih je uprizarjal s svojimi prijatelji, s katerimi je pozneje tudi ustanovil majhen igralski klub. V tem obdobju je Özcan tudi prvič odkril ljubezen do glasbe, s katero se je začel ukvarjati pri dvanajstih letih.

Zvezdnik, ki je svojo pot začel v orkestru, je svoji strasti leta 1988 sledil v Istanbul, leto pozneje pa še v Nemčijo, kjer ga je odkrila skupina producentov iz Münchna. Svoj prvi album je izdal leta 1992, med zvezde pa ga je izstrelil drugi album z naslovom Meleğim, ki ga je izdal leto pozneje.

Svoj zadnji album je izdal leta 2012, ko se je odločil, da se bo posvetil igralski in režijski karieri. V svoji dolgi glasbeni karieri je posnel 18 videospotov, zadnji izmed njih iz leta 2015 pa je hkrati še reklama za znamko Coca Cola. Njegovi videi imajo na YouTubu po več milijon ogledov, najnovejši izmed njih, izpred treh let, pa kar 11 milijonov.

