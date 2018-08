Letošnje leto prelomno za karizmatičnega igralca

A post shared by Feyza Deniz (@_feyzadeniz_) on Mar 18, 2018 at 5:30am PDT



Nadvse priljubljeno in gledano turško serijo Istanbulska nevesta boste lahko od ponedeljka spremljali na Planetu, in sicer ob 21. uri.



Nadaljevanka prinaša napeto in čustveno zgodbo o ljubezni med bogatim poslovnežem, ki ga igra prav Özcan Deniz, in mlado, še neuveljavljeno glasbenico, ki jo je zaigrala lepa Asli Enver.



Letošnje leto je bila za 46-letnega Özcana Deniza, ki velja za enega najbolje plačanih igralcev v Turčiji, nedvomno prelomno, vsaj v zasebnem življenju. Potem ko se je na skrivaj poročil s svojo 20 let mlajšo izbranko Feyzo Aktan, se je par le nekaj tednov za tem razveselil sina.

A post shared by Özcan Deniz (@ozcandeniz) on May 18, 2018 at 11:41pm PDT



Veselo novico o naraščaju je konec aprila igralec delil tudi s svojimi oboževalci. Na Instagramu je objavil dve prikupni fotografiji. Na eni ljubkuje sina takoj po rojstvu, še v porodni sobi, oblečen v bolnišnična oblačila, na drugi pa deček z drobno dlanjo stiska očkov prst. Obe objavi so njegovi sledilci pozdravili s številnimi všečki in čestitkami.

A post shared by Özcan Deniz (@ozcandeniz) on Apr 29, 2018 at 4:05pm PDT



Danes je deček star že štiri mesece in je pravi mali korenjak. Njegova ponosna mamica je oboževalce pred nekaj tedni na Instagramu znova razveselila s fotografijo prikupnega sinka.

A post shared by Feyza Deniz (@_feyzadeniz_) on Aug 7, 2018 at 7:00am PDT

Istanbulska nevesta bo prvič na sporedu v ponedeljek, 27. avgusta, ob 21. uri na Planetu. Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.