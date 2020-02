Najstniška ljubezen, ki je odtujila slovenska brata

Eno snemalno poletje, prek 60 sodelujočih in Bela krajina, skupek vsega pa nov celovečerni film Ne pozabi dihati . Gre za delno avtobiografsko zgodbo režiserja in scenarista Martina Turka, ki je v zgodbo strnil spomine in anekdote iz svojega najstniškega obdobja. Intimna drama o odraščanju, ki je bila že predstavljena tudi na filmskih tekmovanjih v Zagrebu, Bruslju in je svetovno premiero doživela v Italiji, je prišla tudi v Slovenijo. Premiero si je v Cankarjevem domu ogledala tudi novinarka Tjaša Platovšek.

Od četrtka, 27. februarja, bo film na rednem sporedu kinematografov po Sloveniji. Drama režiserja in scenarista Martina Turka je sicer nastala v produkciji Bela filma, v koprodukciji s Quasar Multimedia (Italija), Studiom Dim (Hrvaška), RTV Slovenija in RAI Cinema (Italija) ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, FVG Audiovisual Funda, Hrvaškega avdiovizualnega centra, Media programa – Ustvarjalna Evropa, Re-Act razvojne sheme in s tehnično podporo FS Viba film.

Odraščanje, prva ljubezen in ljubosumje

Bila je to tista pristna prava bratska ljubezen, s skupno vihravostjo, nagajivostjo in norčijami. To bi bilo lahko spet njuno poletje, pa se je starejši brat zaljubil.

Ne pozabi dihati je intimna drama o odraščanju, prvi ljubezni, ljubosumju in močnih čustvih, ki človeka prevevajo v tem obdobju. Posebnega ga dela predvsem dejstvo, da se bodo v njem prepoznali tako najstniki kot odrasli. Prvi bodo v njem lahko prepoznali svoja razvneta čustva, drugi jih bodo podoživeli.

Petnajstletni Klemen (Matija Valent) odrašča s starejšim bratom Petrom (Tine Ugrin) in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen vsakdan, ki ga Klemen najraje preživlja z oboževanim bratom na teniškem igrišču in ob bližnji reki, prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje z vrstnico Sonjo (Klara Kuk), kar pri Klemnu sproži naval nasprotujočih si čustev in nepremišljenih dejanj. V vidnejših vlogah nastopata še Iva Krajnc Bagola (kot Petrova in Klemnova mama) in srbski igralec Nikola Đuričko, ki ga poznamo iz režijskega prvenca Angeline Jolie V deželi krvi in medu, serije Sence nad Balkanom, filma Montevideo, Bog te video in drugih.

"Leta, ko se učimo spustiti ljudi, da živijo svoje življenje"

"Ideja filma je avtobiografska, odnos, ki sem ga imel s svojim starejšim bratom, in čas, ko se on prvič zaljubi in se ti oseba, ki ti je zelo blizu, začne oddaljevati. Nenadoma se počutiš zapuščenega, izgubljenega in si to osebo želiš nazaj. Ni nujno, da gre za družinski odnos, podobno se ti lahko zgodi tudi s prijatelji, zlasti najboljšimi, in večina od nas je to vsaj enkrat doživela. To so leta, ko se učimo spustiti ljudi, da živijo svoje življenje," razlaga Martin Turk, sicer avtor številnih filmov, med njimi igranih celovečercev Nahrani me z besedami (2012), Dober dan za delo (2018) in igrano-dokumentarnega filma Doberdob – Roman upornika (2015).

Dodaja, da gre za formativne, vsem znane in univerzalne vtise, ki smo jih v naglici življenja pozabili, čeprav so ključno oblikovali našo osebnost.

Lokacija, ki jo je slovenski film (neupravičeno) zapostavljal

Film je skoraj v celoti posnet v Beli krajini, v Metliki, mestu, ki se je ustavilo v času. Kar šest od sedmih snemalnih tednov je bilo posnetih v Metliki in okolici, ekipa je bila vsak dan na terenu od zgodnjega jutra do poznega večera. V čudovitem okolišu belih brez, belokranjskih gričev in Kolpe, kjer so zajeli kadre, ki v slovenskih filmih še niso toliko videni.

Film je postavljen v brezčasje, tako scenografsko kot kostumsko. To so dosegli s tem, da so se izognili moderni tehnologiji, v filmu ni pametnih telefonov, izogibali so se tudi avtomobilom, ki bi lahko določali, za katero obdobje gre. Nevpadljiva so tudi oblačila.

Kot direktor fotografije je tudi tokrat s Turkom sodeloval njegov stalni snemalec, Radislav Jovanov – Gonzo. V filmu je veliko iger z odsevi, ogledali, s svetlobo. V bistvu je, v kontrastu s Klemnovo stisko, film precej svetel.

Številne anekdote, ki so spremljale snemanje

Po premieri so glavni protagonisti dejali, da so v snemalnem obdobju neizmerno uživali. Dogajanje ni bilo pestro le pred, temveč tudi za kamerami. "Snemali smo tudi na hrvaški strani. Tine Ugrin, ki igra starejšega brata, določen snemalni dan s sabo ni imel osebne izkaznice, tako da je moral plavati čez Kolpo, da je lahko prišel na drugo stran na snemanje (smeh, op. p.). Zanimiva anekdota," je povedal Martin Turk.

Jakob Cilenšek, ki je v filmu igral Gregorja, je izpostavil sceno nesreče z avtomobilom. "Tisti dan oziroma noč je bilo še posebej naporno. Najverjetneje sem spil okoli 11 kav (smeh, op. p.)," je razložil.

Film ima za sabo že kratko festivalsko turnejo. Svetovno premiero je Ne pozabi dihati doživel oktobra lani na rimskem filmskem festivalu, v tekmovalnem programu Alice Nella Citta. Prav tako je bil prikazan v tekmovalnih programih Zagreb Film Festivala in Festivala mediteranskega filma v Bruslju. Foto: Željko Stevanić / IPF

Za glavnega igralca Matijo Valanta, sicer dijaka Umetniške gimnazije Ljubljana, je bila to prva velika filmska vloga in obenem velik izziv. "To poletje sem imel na obrazu mejkapa za celo dozdajšnje življenje (smeh op. p.). Na to sem se moral še posebej navaditi," izpostavlja.

Kako pa se snemalnih dni spominja Iva Krajnc Bagola, ki je blestela v vlogi mame Petra in Klemna? "Jaz sem v resnici kar malo bolj stroga mama, kot je Alma. Tudi nimam dveh fantov, pač pa eno hčerko, ki je stara šest let. Filmska sinova sta mi dala kar vetra, za razmišljati. Vesela sem, da imam samo eno hči (smeh, op. p.)," pove Iva Krajnc Bagola.

Skozi zgodbo bo marsikdo podoživel svojo prvo ljubezen. Kako pa se tiste resnične spominja Tine Ugrin? "Bila je pestra, lepa. Kar nekaj časa je trajala. Saj vemo, kakšna je prva ljubezen … Ne pozabiš je nikoli," je sklenil.

