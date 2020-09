Na Emmyjih slavilo največ temnopoltih igralcev do zdaj

Največje dobitnice nagrad so bile serije Varuhi (Watchmen), Nasledstvo (Succession) in Schitt's Creek.

Podelitev televizijskih nagrad emmy je bila letos v več pogledih zgodovinska - potekala je brez občinstva, doma so ostali tudi nominiranci in zmagovalci med njimi, saj so se na podelitev "priklopili" kar prek spleta.

Zgodovinska pa je tudi sestava dobitnikov emmyjev. Potem ko je bilo za igralske emmyje nominiranih rekordno število temnopoltih igralk in igralcev, je bilo rekordno tudi število temnopoltih dobitnikov - sedem. To so bili Regina King in Yahya Abdul-Mateen iz serije Varuhi (Watchmen), Uzo Aduba iz serije Gospa Amerika (Mrs. America) in Zendaya iz serije Evforija (Euphoria), ob njih pa so emmyje za gostujoče igralske vloge dobili še Eddie Murphy, Maya Rudolph in Ron Cephas Jones.

Zendaya wins “Outstanding Lead Actress in a Drama Series” for #Euphoria at 2020 #Emmys!



At 24, she’s now the YOUNGEST winner ever in this category. 🍾



pic.twitter.com/TKj6lbGBRR — Pop Crave (@PopCrave) September 21, 2020

Največje zmagovalke med serijami pa so bile Varuhi (Watchmen), Nasledstvo (Succession) in Schitt's Creek. Prva je pobrala kar 11 emmyjev, med njimi večino glavnih v kategoriji omejenih serij, druga je prevladala med dramskimi serijami, tretja pa je pobrala vse glavne nagrade v kategoriji komedij.

Vse nominacije in nagrade najdete tukaj.