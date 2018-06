Mesto, ujeto med demokracijo in komunizmom #foto

Črta ločnica

Serija, ki je v Nemčiji osvojila številne nagrade za igro, masko in glasbeno podlago, prejela pa je tudi nagrado magnolia za najboljšo tujo TV-serijo na mednarodnemu TV-festivalu v Šanghaju.

Premierno od ponedeljka, 18. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Beta Film

Pomlad 1945, tik pred nemško uro propada. V Tannbachu fanatična tolpa nacistov zrežira še zadnji morilski napad na sodržavljane pred prihodom Američanov, ki končno končajo vojno.

Toda praznovanje prekine prihod ruskih vojakov, saj obe velesili razglasita lastništvo nad Tannbachom v nekakšni pomanjšani različici začetka hladne vojne. Vojna generacija se začne postopoma prevešati v povojno generacijo.

Serija pripoveduje zgodbo obdobja od konca vojne do postavitve berlinskega zidu, pri čemer se osredotoča na usodo mesta Tannbach, ujetega med demokracijo in komunizmom. Prav vsak meščan bi rad nekaj prikril, spremenil oziroma pozabil, vsak bi rad preoblikoval svoje življenje.

Ta napeta dramska serija je posneta po navdihu resničnih dogodkov med letoma 1945 in 1961 in obravnava celo vrsto usod posameznikov – storilcev, žrtev, oportunistov, zmagovalcev in poražencev –, ki so izšli iz vojne generacije ter se znašli ujeti v novem in potencialno še bolj uničujočem konfliktu, hladni vojni.

Tudorji

Druga sezona te serije je prejela številne nagrade, med drugimi emmyja za najboljšo kostumografijo, štiri nagrade gemini (za najboljšo scenografijo, zvok, fotografijo in produkcijo) ter nagrado CSC za najboljšo fotografijo.

Premierno od petka, 15. junija, ob 21.45. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Sony Pictures Television

Sezono začenjamo s kraljem, ki mu je Vatikan predstavljal trn v peti pri vsakem koraku njegovih prizadevanj za razveljavitev zakonske zveze s Katarino Aragonsko, da bi se lahko poročil z mlajšo Anne Boleyn.

Za to odločitev je imel veliko razlogov – prevzetnost, spolno poželenje, predrzen individualizem –, glavni vzrok vseh pa je bila neomajna ambicija, da bi postal oče sinu in nasledniku dinastije Tudor, ki jo je Henrik podedoval od svojega očeta. Brez sina bo njegova rodovina umrla skupaj z njim.

Vendar ta njegova želja ne predstavlja celotne zgodbe. Henrik se po navdihu zapisov in reformistične vneme nezadovoljnega nemškega teologa Martina Lutra zaplete v boj s Katoliško cerkvijo, kar za seboj pusti goro trupel. Angleška reformacija povzroči združitev osebnih in političnih ambicij kralja revolucionarja.

Poldark

Prvo epizodo druge sezone te izjemno priljubljene serije si je ogledalo skoraj sedem milijonov gledalcev. Ta je na podelitvi baft prejela nagrado občinstva, Aidan Turner pa je na podelitvi nagrad Broadcasting Press Guilds Awards osvojil nagrado za največji preboj.

Premierno od nedelje, 3. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Piše se leto 1790. V zraku sta nemir in revolucija. Ross Poldark se mora boriti za svojo svobodo, ko ga George Warleggan poskuša obsoditi na vislice kot revolucionarja. Ali lahko Demelza, medtem ko Francis in Elizabeth zgroženo spremljata dogajanje, reši Rossa pred njim samim?

Ross in Francis, ohromljena zaradi dolgov, poskušata zaceliti rane z odprtjem novega rudnika, proč od Warlegganovih krempljev. Rossa in Elizabeth združijo nepredvidene okoliščine in Ross tvega vse v obupnem poskusu tihotapljenja.

Usoda Poldarkovih medtem na nepričakovan način pristane v rokah dr. Dwighta Enysa in mladenke Caroline Penvenen. Poldarkovi morajo razrešiti razhajanja enkrat za vselej, vendar za kakšno ceno?

Kifeljc

Druga sezona serije Kifeljc je osvojila nagrado kanadskega združenja režiserjev DGC Craft, ustvarjalni ekipi pa se je pridružil še sloviti avtor in producent Thomas Kelly, ki je že prej bogato pripoved povzdignil na povsem novo raven.

Premierno od petka, 1. junija, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: Beta Film

New York leta 1865, tik pred atentatom na predsednika Lincolna. V neizprosni soseski irskih priseljencev kriminal še naprej narašča kljub prihodu Brendana Donovana, novega šefa krajevne policije.

"Potrebujemo red," glasno rohni Donovan, a vročekrvni detektiv Corcoran noče slepo slediti temu mestnemu Machiavelliju in še naprej deli pravico na lastno pest, po pravilih ali mimo njih.

V drugi sezoni se Corcoran trudi brzdati napetosti v medvojni metropoli, obenem pa se spopada z osebnimi demoni, med drugim z izdajstvom žene in najboljšega prijatelja.

Corcoran in ljudje okrog njega mučijo in hkrati podpirajo drug drugega, se borijo in trpijo, ubijajo in odpuščajo, pri tem pa spreminjajo New York v talilni lonec, kot ga poznamo danes.