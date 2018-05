Labirint: Zaton (Maze Runner: The Death Cure)

Od danes v videoteki DKino!

V sklepnem delu distopične filmske sage, ki temelji na romanih Jamesa Dashnerja, se pridružite Thomasu in njegovi skupini pobeglih Jasnikov na njihovi zadnji in najnevarnejši odpravi.

Maze Runner: The Death Cure © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

ZDA/2018/137 min.

Režija: Wes Ball

Igrajo: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Rosa Salazar, Ki Hong Lee, Dexter Darden

Žanr: Akcijski ZF-triler

Ocena IMDb: 6,3/10│ Rotten Tomatoes: 42 % │ Uporabniki Googla: 94 %

Da bi Thomas in drugi pobegli Jasniki rešili svoje prijatelje, morajo vdreti v legendarno Poslednje mesto, toda ta labirint pod nadzorom organizacije ZLOBA se bo izkazal za najsmrtonosnejšega doslej.

Vsakdo, ki bo prišel iz labirinta živ, bo prejel odgovore na žgoča vprašanja, ki si jih Jasniki zastavljajo vse od trenutka, ko so prvič prispeli vanj.

"Tretji in zadnji del znanstvenofantastične serije filmov, ki temeljijo na knjigah Jamesa Dashnerja, bo ljubiteljem prvih dveh delov ponudil natanko to, kar so iskali. Bruce Demara, Toronto Star

"Čeprav zanašanje na očitna čustva ne predstavlja vabe za oskarje, pa to vsekakor poganja naprej napet in popolnoma prijeten akcijski film, kot je Labirint: Zaton." Johnny Oleksinski, New York Post

Zanimivosti: • Labirint: Zaton je sklepni del trilogije, ki temelji na priljubljenih znanstvenofantastičnih romanih ameriškega pisatelja Jamesa Dashnerja. Prvi del, naslovljen Labirint, je prišel v kinematografe septembra 2014, drugi del, Labirint: Pogorišče, pa leto pozneje. Vse tri filme je režiral Wes Ball, celotna trilogija pa je v svetovnih kinematografih zaslužila 945,5 milijona ameriških dolarjev. • Premiero filma so načrtovali za februar 2017, a se je glavni zvezdnik trilogije Dylan O'Brien (Thomas) med snemanjem začetne sekvence na vlaku marca 2016 tako hudo ponesrečil, da so morali ustvarjalci produkcijo za eno leto prekiniti. S snemanjem filma so lahko nadaljevali šele februarja 2017, ko je O'Brien dokončno okreval, premiero filma pa smo dočakali januarja letos. Ironija je, da knjižna predloga dogajanja na vlaku sploh ne vsebuje. • V nekem prizoru Teresa in Ava predstavljata podatke članom uprave organizacije ZLOBA. Samo eden član uprave ne spregovori niti besede in tega je upodobil avtor knjižnih predlog. • Tri člane igralske zasedbe filma smo lahko spremljali tudi v seriji Igra prestolov. To so Thomas Brodie-Sangster, Nathalie Emmanuel in Aidan Gillen.

Napovednik filma Labirint: Zaton: