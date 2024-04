V ospredju nagrajenega filma Zbornica je idealistična mlada učiteljica, ki je ravno začela svojo prvo službo. Ko se na šoli zgodi niz tatvin, za katere osumijo enega njenih učencev, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Film je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljših mednarodnih celovečercev.

Za nagrado so se potegovali še filmi 20 tisoč vrst čebel španske režiserke Estibaliz Urresola Solaguren, Jesensko listje finskega režiserja Akija Kaurismakija, Adamant Nicolasa Philiberta in Sestre v savni estonske režiserke Anne Hints.

Glasovanje potekalo prek spleta

Glasovanje, h kateremu sta gledalce vabila Evropski parlament in Evropska filmska akademija, ki podeljujeta nagrado, je potekalo do nedelje, 14. aprila, prek spleta. Brezplačne projekcije filmov v ožjem izboru, ki so bili podnaslovljeni v 24 uradnih jezikih EU, so bile na voljo po kinih po Evropi. V Sloveniji so med 2. in 5. aprilom potekale v Kinodvoru.

Nominirance so razkrili septembra lani v okviru beneškega filmskega festivala.